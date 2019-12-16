Advertisement

Bakan Selçuk'a Yılın Devlet Adamı ödülü verildi		 
%70'e varan dev indirim		 
AK Parti, güvenlik soruşturması teklifini TBMM'ye sundu		 
Urla Belediye Başkanı FETÖ'den tutuklandı		 
Bakan Turhan, yap işlet devretlere ödenen garanti miktarını açıkladı		 
Kuruluş Osman 5. Bölüm 2. Fragmanı Video		 
ŞOK, A101 ve BİM fırsat ürünleri (17-22) Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Stres ve uykusuzluk 'karabasan'a yol açıyor

Halk arasında "karabasan" olarak bilinen, uyanma sırasında kol ve bacakları istemli hareket ettirememe ve konuşamama gibi bulgularla kendini gösteren uyku felcine, kalitesiz uyku ve stresin yol açtığı belirtildi
 16 Aralık 2019 23:09
Yazdır
Stres ve uykusuzluk 'karabasan'a yol açıyor

Toplumda genellikle "karabasan" olarak bilinen, uyanma sırasında kol ve bacakları istemli hareket ettirememe ve konuşamama gibi bulgularla ortaya çıkan uyku felcine, kalitesiz uyku ve stresin neden olduğu bildirildi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Füsun Domaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uyku felcinin bir atak durumu olduğunu söyledi.

Atak sırasında bilinci açık ve etrafında olup bitenlerin farkında olan kişinin hareket edememe ve konuşamamaya bağlı yoğun bir endişe yaşadığını dile getiren Domaç, solunum kaslarının hareketlerinde etkilenme olmadığı için normal soluk alıp vermenin devam ettiğini vurgulayarak, "Yanında birinin olması veya ayak sesi gibi görsel ve işitsel halüsinasyonlar tabloya eşlik edebilir." dedi.

Uyku felcinin sağlıklı kişilerde ortaya çıkabildiğine dikkati çeken Domaç, "Uyku felci ailesel de olabilir. Nörolojik, psikiyatrik veya dahili hastalıklara eşlik edebilen uyku felci, depresyon, kaygı bozukluğu ve panik bozukluğu olan kişilerde de izlenebilir. Bu hastalıkların yokluğunda ve yineleyici olması halinde 'tekrarlayıcı izole uyku felci' adını alır ve uyku hastalıklarından biri olarak kabul edilir." diye konuştu.

- "Genellikle çocukluk ve ergenlik döneminde başlar"

Doç. Dr. Domaç, uyku felcinin kronik yorgunluk, düzenli uyku uyuyamama, az uyuma, vardiyalı çalışma, stres, alkol veya fazla kafein kullanımının ortaya çıkmasını kolaylaştırdığına değindi.

Atakların genellikle kendiliğinden düzelmekle birlikte bir kişinin seslenmesi veya dokunması ile daha çabuk ortadan kalktığına işaret eden Füsun Domaç, şunları kaydetti:

"Tekrarlayıcı uyku felci genellikle çocukluk ve ergenlik döneminde başlar, ancak erişkin yaşlarda da ortaya çıkabilir. Kadın ve erkek cinsiyette eşit sıklıkta görülür. Uyku felci, hızlı göz hareketlerinin eşlik ettiği, uykunun rüya evresi de denilen REM uykusu sırasında ortaya çıkar. Rüyalarda tehlike oluşturan bir şeylerden kaçma, kovalama, vurma, bir yerden düşme gibi hareketlerin yapıldığı görülebilir. Normalde REM uykusunda rüyanın yaşanmaması ve vücudun güvende olması için kaslarda tam bir hareketsizlik durumu vardır. Uyku felcinin ortaya çıkmasında uyanmış olmaya rağmen vücudun halen REM uykusu etkisinde kalmış olması nedeniyle hareket edilemediği öne sürülmektedir. Yani uyanmış ve gözlerinizi açmış olmanıza rağmen beyin hala REM uykusunda olduğu için hareket edilememektedir."

- "Uyumadan önce gevşeme egzersizleri faydalı olmaktadır"

Domaç, herhangi bir bulgunun veya hastalığın eşlik etmediği izole uyku felcinin tedavi gerektiren bir durum olmadığının altını çizerek, "En önemli nedenlerinden biri stres, az uyuma ve uyku kalitesinin iyi olmamasıdır. Uyku felcinin ortaya çıkmasını engellemede yeterli süre ve kaliteli uyku uyumak önemlidir. Stresli olunan durumlarda ise uyumadan önce gevşeme egzersizleri stresi azaltmak faydalı olmaktadır." şeklinde konuştu.

"Uyku felcinin sık tekrar etmesi, uyku sırasında eşlik eden başka bir belirti olması ya da gün içinde aşırı uyku halinin bulunması durumunda, uyku hastalıkları polikliniğine başvurulması gerektiği" uyarısında bulunan Domaç, eşlik eden bulguların varlığına göre gerekli tetkiklerin yapılması, uyku hastalığının tanısının konulması ve uygun tedavinin planlanması gerektiğini dile getirdi.

Domaç, tekrarlayıcı uyku felcinin başka bir bulgu eşlik etmediğinde "parasomnia" diye isimlendirilen uyku hastalıkları grubunda yer aldığını anlattı.

Parasomniaların, uyku sırasında veya uykudan uyanıklığa geçiş sırasında istem dışı anormal konuşma, hareket veya davranışsal belirtilerin izlendiği uyku hastalıkları olduğuna değinen Domaç, "Eğer gün içinde aşırı uyku hali eşlik ediyorsa tekrarlayıcı uyku felci, 'narkolepsi' denilen uyku hastalığının da bir parçası olabilir. Narkolepsi, aşırı uyuma (hipersomnia) diye adlandıralan hastalık grubunda yer alan REM uykusu ile ilişkili bir diğer uyku hastalığıdır." bilgisini paylaştı.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Saç ekiminde 'Seyyar ekimciler' ortaya çıktı
15 Aralık 2019 18:46		 Uzmanlar diyabetli hastaları uyardı
15 Aralık 2019 17:55
Prof. Dr. Uğur Batı: Beyin kullanılmadıkça küçülüyor
15 Aralık 2019 16:21		 Bilim insanları beynin sırlarını çözmek için buluştu
14 Aralık 2019 22:57
Şırınga çikolatada ihmalin kaynağı 'ürün geliştirme'
14 Aralık 2019 11:18		 Hayırlı evlatlardan organ nakli
14 Aralık 2019 08:36
Türk doktorlar yüz ve çift kol naklini dünyaya anlatıyor
13 Aralık 2019 11:19		 Çocukların günlük su tüketimi yetersiz
13 Aralık 2019 11:17
Beyinlerindeki baloncuğun erken teşhisi iki hayatı kurtardı
11 Aralık 2019 11:46		 Türkiye organ naklinde dünyada ilk üçte
11 Aralık 2019 11:19
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:10 - Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Yönetmelik00:09 - Estetik uygulamalarını 'güzellik merkezlerinde yaptırmayın'00:06 - Bakan Selçuk'a Yılın Devlet Adamı ödülü verildi00:05 - Savcıların, idari görevlerinden kaynaklanan verdiği zararlarda, kim sorumludur?00:05 - Belemedik'te Sonbahar bir başka00:05 - KOSGEB'ten mesai takip genelgesi00:03 - 17 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıkları00:00 - %30'a varan indirim23:41 - Selçuk: Meslek liselerine talep oranı yüzde 65'lere çıktı23:36 - Bunu yiyen bir daha vazgeçemiyor
23:31 - AK Parti, güvenlik soruşturması teklifini TBMM'ye sundu23:26 - Üç bakanlığın bütçesi, TBMM'de kabul edildi23:20 - Urla Belediye Başkanı FETÖ'den tutuklandı23:14 - Ana kız üniversiteye hazırlanıyorlar23:09 - Stres ve uykusuzluk 'karabasan'a yol açıyor23:04 - Erdoğan: PKK tarihin en ağır darbelerini alıyor23:00 - 2'si kadın otobüs şoförü, 48 zanlı adliyeye sevk edildi22:54 - Dizel araçların sayısı otogazlı araçları geçti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, KPSS puanı yerine mezuniyet notuyla personel almasını;
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Selçuk'a Yılın Devlet Adamı ödülü verildi
Savcıların, idari görevlerinden kaynaklanan verdiği zararlarda, kim sorumludur?
Belemedik'te Sonbahar bir başka
KOSGEB'ten mesai takip genelgesi
Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Yönetmelik
17 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıkları
%30'a varan indirim
Estetik uygulamalarını 'güzellik merkezlerinde yaptırmayın'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
amatem 1
14.12.2019 galatasaray vs ankaragücü maci 1
ersun yanal 1
üçüzler 1
naim süleymanoğlu 2
ajda pekkan mobilya reklamı 3
12.12.2019 fenerbahce vs anadolu efes maci 2
king 2
maskov87 3
max kruse 1
SON İLANLAR
Çukurova Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Abdüllah Gül Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Silifke Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Refahiye Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Karabük Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Serdivan Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
Antalya Ulaştırma Böl. Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Karabük Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Antalya Sosyal Güvenlik Müd. Eski Hkümlü İşçi Alım İlanı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Advertisement
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam