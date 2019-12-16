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Ticaret Bakanı Pekcan, Türk Eximbank'ın yeni faiz indirimini açıkladı

"Türk Eximbank, ihracatçılarımızın döviz kredilerini daha uygun koşullarda ve daha yoğun kullanabilmesine imkan tanıyacak yeni bir faiz düzenlemesine gitti"- "Bu kapsamda Eximbank'ın döviz kredilerinde, vade ve türlerine göre değişen oranlarda olmak üzere 100 baz puana varan yeni indirimlere gidildi"
 16 Aralık 2019 11:32
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Ticaret Bakanı Pekcan, Türk Eximbank'ın yeni faiz indirimini açıkladı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank'ın döviz kredilerinde yeni bir faiz indirimi yaptığını belirterek, "İhracatçımızın bankası Türk Eximbank, döviz kredilerinde, vade ve türlerine göre değişen oranlarda olmak üzere 100 baz puana varan yeni faiz indirimlerine gitti." ifadesini kullandı.

Pekcan, yaptığı yazılı açıklamada, Türk Eximbank'ın kasım ayındaki 90 baz puanlık indirimden sonra döviz kredilerini daha uygun koşullarda ve daha yoğun kullanabilmesine imkan tanıyacak yeni bir faiz düzenlemesi yapılmasına karar verdiğini bildirdi.

İhracatçılara Kasım 2019 itibarıyla 40 milyar dolar finansman sağlayan Türk Eximbank'ın 2020'de bu desteğini daha da artırma hedefi kapsamında kredi maliyetlerindeki indirime ilaveten ihracatçılardan gelen talepler doğrultusunda vadeleri de uzattığına dikkati çeken Pekcan, bankanın yeni kredi faiz düzenlemesi ve vadeleri hakkında şu bilgileri verdi:

"İhracatçımızın bankası Türk Eximbank, döviz kredilerinde, vade ve türlerine göre değişen oranlarda olmak üzere 100 baz puana varan yeni faiz indirimlerine gitti. Yapılan düzenlemeye göre, kısa vadeli kredi faizlerinde 15 baz puan indirim yapılmasına, marka kredisi faizlerinde 100 baz puan indirim yapılarak libor/euribor + yüzde 2,75'e düşürülmesine ve vadenin 3 yıldan 10 yıla çıkarılmasına, reeskont kredisi faizlerinde tüm vadelerde 10 baz puanlık indirim yapılarak faiz oranlarının 120 gün vadede libor/euribor + 0,40'tan libor/euribor + 0,30'a düşürülmesine, işletme sermayesi ve yatırım kredilerindeki faizlerde 20 ve 45 baz puan arasında indirim yapılmasına, katılım bankaları aracılığıyla kullandırılan Sevk Öncesi İhracat Döviz Kredisi için 120, 180, 360 gün olan vadelere 540 gün seçeneği getirilmesine karar verildi."

Türk Eximbank'ın uygun maliyetli kredi ve ihracat kredi sigortası programlarıyla ihracatçının en büyük destekçilerden biri olmaya devam edeceğini vurgulayan Pekcan, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde belirlediğimiz hedeflerimize ulaşma yolunda ihracat dünyamıza yeni finansman imkanı sağlayacak söz konusu düzenlemenin ihracatçımıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı
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