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Okulun çatısı yandı, öğrenciler tahliye edildi
Sakarya'nın Erenler ilçesinde bulunan Akşemsettin İlkokulu ve Ortokulu'nun çatısında bacanın tutuşması sonucu yangın çıktı. Öğrenciler okuldan hızla tahliye edilirken, itfaiyeye haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışıyor
|16 Aralık 2019 12:22
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Sakarya'nın Erenler ilçesinde bulunan Akşemsettin İlkokulu ve Ortokulu'nun çatısında bacanın tutuşması sonucu yangın çıktı. Öğrenciler okuldan hızla tahliye edilirken, itfaiyeye haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışıyor.
Sakarya Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Erenler ilçesindeki çatısı yanan Akşemsettin İlkokulu ve Ortokulu'nda okuyan öğrenciler ile görevli öğretmenler için eğitime 1 hafta ara verileceğini açıkladı.
Durmuş, "Okulumuzda 182 öğrenci, 10 öğretmen var. Öğrencilerimizin tamamı, önümüzdeki hafta Büyükesence Okulu'nda eğitim görecek. Bu hafta eğitime ara verecekler" dedi.
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