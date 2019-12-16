İlk defa görüldü...1,5 metre uzunluğunda, 2 ayaklı
|16 Aralık 2019 12:39
|Yazdır
Şahmelik Mahallesi sakinleri, bir arazideki kayalık alanda, 2 ayaklı bir hayvan iskeleti olduğunu fark etti. İskeleti cep telefonu kamerasıyla görüntüleyip, sosyal medyada paylaştı.
Paylaşım üzerine harekete geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) görevlileri, iskeleti koruma altına aldı. Yapılacak inceleme ile iskeletin ait olduğu hayvan türü tespit edilecek.
'BÖYLE BİR ŞEY İLK KEZ GÖRDÜK'
Şahmelik Mahallesi Muhtarı Kamil Durukan, iskeleti bulunan hayvanın türünün yörede merak konusu olduğunu belirterek, "Orası taşlık kayalık bir yer, mahalleli görmüş. Hayvanın türünün ne olduğuna dair bir bilgimiz yok. Ben de görüntülerden izledim. Böyle bir hayvanı daha önce hiç görmedim. Yaklaşık birbuçuk metre uzunluğunda bir iskelet. Epey uzun ve iri gövdesi var. Böyle bir şey ilk kez gördük. Türü araştırılıyor, muhakkak ne olduğu ortaya çıkar. Yörede merak konusu oldu, biz de merak ediyoruz" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Çantasında taşıdığı yapay kalbine gözü gibi bakıyor
16 Aralık 2019 12:54
|Sınavlar 'emanetçiler'e yaradı
16 Aralık 2019 12:28
|Kayak merkezlerinde son durum
16 Aralık 2019 12:16
|11 ayda 150 bin tonluk plastik poşet tasarrufu
16 Aralık 2019 11:24
|Şikayetçi olduğu eşiyle 'tektaş yüzük' karşılığında uzlaştı
16 Aralık 2019 11:05
|İzmit Körfezi'nde yoğun sis nedeniyle vapur seferleri iptal edildi
16 Aralık 2019 10:37
|Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor
16 Aralık 2019 09:56
|Gündeme gelince, otel holüne ayet işlenmesi düzeltildi
16 Aralık 2019 09:10
|Doğuda 4 ilde buzlanma uyarısı - Haritalı
16 Aralık 2019 06:38
|Koyun sürüsü çobansız dönünce acı gerçek ortaya çıktı
16 Aralık 2019 01:46