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Otomobil köprünün beton blokuna çarptı: 3 öldü, 2 yaralı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde köprünün beton blokuna çarpan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
|16 Aralık 2019 12:49
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde köprünün beton blokuna çarpan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Talat Elmas'ın (67) kullandığı 07 L 3145 plakalı otomobil, D-400 kara yolu Çakalderesi mevkisindeki üst geçit kavşağının beton blokuna çarptı.
Kazada sürücü, eşi Emine (62), gelini Aysel (35), torunları Telat (14) ve Büşra Elmas (9) yaralandı.
Araçtan çıkartılan yaralılar, sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan sürücü Elmas, Aysel ile Telat Elmas, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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