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Özel bankalar, yılbaşından itibaren vergi tahsil edemeyecek

Gelir İdaresi Başkanlığınca, bankalarla imzalanan vergi tahsilat protokollerinde 1 Ocak 2020 tarihinden geçerli olmak üzere değişikliğe gidildi. Buna göre, vergi, harç, ceza ve diğer alacaklar, vergi daireleri vezneleri haricinde, sadece kamu bankaları ve PTT vasıtasıyla tahsil edilecek, diğer bankalar tarafından nakit, hesaptan, çekle, banka kartı, havale ve EFT yoluyla tahsilat yapılmayacak
 16 Aralık 2019 13:04
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Özel bankalar, yılbaşından itibaren vergi tahsil edemeyecek

Vergi, harç, ceza ve diğer alacaklar, vergi daireleri vezneleri haricinde, sadece kamu bankaları ve PTT vasıtasıyla tahsil edilecek.

Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bankalarla imzalanan vergi tahsilat protokollerinde 1 Ocak 2020 tarihinden geçerli olmak üzere değişikliğe gidildi.

Buna göre, vergi dairesi müdürlüklerince takip ve tahsilatı yapılan vergi, harç, ceza ve diğer alacakların vergi daireleri vezneleri haricinde, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıflar Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Türkiye Emlak Katılım Bankası ile Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) vasıtasıyla tahsiline devam edilecek.

Diğer bankalar tarafından nakit olarak, hesaptan, çekle, banka kartı, havale ve EFT yoluyla tahsilat yapılmayacak.

- Kredi kartıyla ödemelerde özel bankalar aracılığıyla işlem yapılabilecek

Gelir vergisi (gayrimenkul/menkul sermaye iradı, ücret, diğer kazanç ve iratlardan kaynaklı gelir vergisi), motorlu taşıtlar vergisi, trafik idari para cezası, Karayolları Taşıma Kanunu idari para cezası, geçiş ücreti ve idari para cezası, diğer idari para cezaları, mali yapılandırma kanunları, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında taksitlendirilmiş borçlar, tapu, yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı, öğrenim kredisi ve katkı kredi borçları, pasaport harcı ve değerli kağıt bedeli, sürücü belgesi harcı ve değerli kağıt bedeli, TC kimlik kartı bedeli, yurt dışına çıkış, Göç İdaresi ikamet harcı, ikamet tezkeresi defter satış bedeli, tek giriş vize harcı, ecrimisil gelirleri, veraset ve intikal vergisi borçlarının belirlenen kamu ve özel bankalar vasıtasıyla kredi kartı kullanılarak tahsiline devam edilecek.
Anadolu Ajansı
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