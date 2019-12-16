Hastaneye 2, baraja 50 TL ödenek ayrıldı!		 
Doğa Koleji satıldı mı son durum ne?		 
İYİ Partili belediye başkanı, AK Parti'ye geçti		 
Google: Türkiye'de yeni çıkacak Android cihazları onaylamayacağız		 
İBB'nin personel sayısı ne kadar?		 
Sosyal deneyde Sivaslılar tam not aldı Video		 
İşte sosyal konut yapılacak ilçeler Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Mersin'de hasta anne ve kızı için yeni yol açıldı

Mersin'in Tarsus ilçesinde yamaca kurulu olan ve direkt yolu olmadığı için ambulans veya başka bir aracın yanaşamadığı anne kızın evlerinin önü Büyükşehir Belediyesince açıldı
 16 Aralık 2019 13:16
Yazdır
Mersin'de hasta anne ve kızı için yeni yol açıldı

Mersin'in Tarsus ilçesinde yamaca kurulu olan ve direkt yolu olmadığı için ambulans veya başka bir aracın yanaşamadığı anne kızın evlerinin önü Büyükşehir Belediyesince açıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Akçakocalı Mahallesi'nde 95 yaşındaki Cennet Aktaş ve ona bakan 57 yaşındaki parkinson hastası kızı Hatice Karlıdağ'ın yamaçta bulunan ve yol olmayan evlerinin önüne kadar Büyükşehir Belediyesine bağlı yol yapım ve bakım ekiplerince dolgu malzemeler kullanılarak 300 metre uzunluğunda yol yapıldı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Hatice Karlıdağ, annesinin yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı bakıma muhtaç olduğunu ve kendisinin de zor şartlar altında bu bakımı sağlamaya çalıştığını belirtti.

Karlıdağ, kendisinin de parkinson hastası olduğunu, annesiyle birlikte belli aralıklarla hastaneye gitmeleri gerektiğini ancak evlerinin yamaçta olmasından dolayı buraya ambulans veya başka bir aracın yanaşmasının mümkün olmadığını kaydetti.

Yol yapımı için Büyükşehir Belediyesi yetkilileriyle irtibata girdiklerini aktaran Karlıdağ, şunları kaydetti:

"Durumu belediye yetkililerine kısa bir süre önce ilettik ve evimizin önüne yol açılmasını istedik. Talebimiz kısa süre içerisinde yerine getirildi ve bugün yolumuz açıldı. Duyarlılıklarından dolayı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'e ve belediye çalışanlarına teşekkür ediyorum."

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İBB'nin personel sayısı ne kadar?
16 Aralık 2019 13:21		 326 gün önce kaybolmuştu, ilk iz bulundu!
15 Aralık 2019 21:41
Belediye Başkanı, köpekler için yamaca 'yuva' açtırdı
15 Aralık 2019 18:06		 Van kahvaltısı UNESCO'yla dünyaya tanıtılacak
15 Aralık 2019 17:46
Diyarbakır'da kaya mezarında Süryanice kitabe bulundu
15 Aralık 2019 17:41		 Okul önünde eylem yapan velilere kornalı destek
15 Aralık 2019 16:56
'Balıkesir'in deprem tehlikesi, İstanbul'dan daha yüksek'
15 Aralık 2019 16:12		 Tarihi kemere taş hırsızları dadandı
15 Aralık 2019 15:35
Denizin altında saklı güzellik: Gümbürdeyen Mağara
15 Aralık 2019 15:27		 Erciyes'te hafta sonu yoğunluğu
15 Aralık 2019 15:23
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:55 - Faiz indirimi altına olan talebi artırdı14:51 - Ölü bulunan İngiliz ajanla ilgili adli tıp raporu çıktı14:37 - Bakan Pakdemirli: Adam ucuz bulmuş getirmiş, adama gem mi vuracağız?14:34 - Hastaneye 2, baraja 50 TL ödenek ayrıldı!14:30 - TBMM Dışişleri Komisyonu, Libya muhtırasını görüşmek üzere toplandı14:29 - Doğa Koleji satıldı mı son durum ne?14:23 - Sema öğretmen okulda öğrencilerini koroda yöre halkını müzikle buluşturuyor14:20 - Microsoft'tan Türkiye'nin girişimcilik altyapısına övgü14:13 - Atık yağdan okulun sabun ihtiyacını karşılıyorlar13:59 - Şehit babasına, hiç gitmediği İzmir'de park cezası kesildi
13:56 - Konya merkezli FETÖ operasyonu: 5 gözaltı13:53 - Evlat nöbetindeki aile sayısı 105'inci gününde 58'e yükseldi13:50 - CHP'den, Erdoğan'a 'İncirlik ve Kürecik' desteği13:50 - URAP, 100 Türk Üniversitesinin Dünya sıralamalarını açıkladı13:47 - Bakanlıktan 'uyuz' uyarısı13:44 - İş başvurusu için İBB'nin önünde metrelerce kuyruk oluştu13:43 - Bitki çayı tüketiminde doğru bilinen yanlışlar13:42 - Google'ın yeni kararı en anlama geliyor?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, KPSS puanı yerine mezuniyet notuyla personel almasını;
ÇOK OKUNANLAR
Soylu'nun kastettiği 'büyük FETÖ operasyonu' belli oldu
Emniyetten boyu 1.65 olan sürücülere uyarı
Google: Türkiye'de yeni çıkacak Android cihazları onaylamayacağız
Vekiller mazot parası da istemiş!
Dönemin Başsavcısı 6 yıl sonra konuştu... Uçurumdan döndük
Mahkemeden Melih Gökçek'i üzecek karar
Bakan Pakdemirli, at-eşek eti ithalatına açıklık getirdi
100 bin sosyal konut için başvurular bugün başlıyor
Tosuncuk'un intihar bilmecesi
Koyun sürüsü çobansız dönünce acı gerçek ortaya çıktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
maskov87 1
ferdi kadıoğlu 1
dedemin insanları 1
kıdem tazminatı caiz değildir 3
12.12.2019 fenerbahce vs anadolu efes maci 2
ajda pekkan mobilya reklamı 2
amatem 1
milletvekillerine kırmızı ışıkta geçme hakkı 2
üçüzler 1
max kruse 1
SON İLANLAR
Çukurova Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Abdüllah Gül Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Silifke Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Refahiye Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Karabük Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Serdivan Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
Antalya Ulaştırma Böl. Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Karabük Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Antalya Sosyal Güvenlik Müd. Eski Hkümlü İşçi Alım İlanı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam