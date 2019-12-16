İYİ Partili belediye başkanı, AK Parti'ye geçti
|16 Aralık 2019 13:33
|Yazdır
Kayseri'nin İncesu ilçesinin İYİ Partili Belediye Başkanı Mustafa İlmek, partisinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı.
İlmek'in katılımı dolayısıyla AK Parti İl Başkanlığında basın toplantısı düzenlendi.
Mustafa İlmek buradaki konuşmasında, 31 Mart yerel seçimlerinde İncesu Belediye Başkanı olarak seçildiğini hatırlatarak, "Bugün itibarıyla siyaset hayatıma AK Parti'de, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde devam etme kararı aldım." dedi.
Meclis üyeleri ile beraber AK Parti'ye geçtiğini vurgulayan İlmek, kararı tek başına almadığını, beraber yürüdüğü yol arkadaşlarıyla istişare ettiğini söyledi.
İlmek bir gazetecinin sorusu üzerine İncesu halkı için de doğru olan seçimi yaptığına inandığını dile getirdi.
AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu da ilçe açısında önemli bir karar alındığını söyledi.
Çopuroğlu, "Sayın Mustafa İlmek başkanımızla birliktelikte daha çok güçleneceğimiz kanaati hem bizde hem de kendisinde oluştu. Bundan önce 16 artı 1'dik, bundan sonra 17 artı 0 olarak devam etmeyi bu birlikteliğin artarak devam etmesini Allah'tan niyaz ediyoruz. Yeni parti kurulma çalışmalarının olduğu bu günlerde bu katılımın önemli olduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu.
Toplantıya katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da İlmek ile birçok programda bulunduklarını, ötekileştirme kaygısıyla hareket etmediklerini belirtti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Hastaneye 2, baraja 50 TL ödenek ayrıldı!
16 Aralık 2019 14:34
|CHP'den, Erdoğan'a 'İncirlik ve Kürecik' desteği
16 Aralık 2019 13:50
|İş başvurusu için İBB'nin önünde metrelerce kuyruk oluştu
16 Aralık 2019 13:44
|İYİ Parti 'Suriyeli Sığınmacıların Ülkelerine Dönüş Çalıştayı' düzenledi
16 Aralık 2019 12:43
|Bakan Selçuk, bir velinin mesajına sessiz kalmadı
16 Aralık 2019 12:32
|Bakan Pakdemirli, at-eşek eti ithalatına açıklık getirdi
16 Aralık 2019 12:01
|TSK Irak'ın kuzeyinde 7 üs bölgesi kurdu
16 Aralık 2019 11:51
|Cumhurbaşkanı Erdoğan İsviçre'ye gitti
16 Aralık 2019 11:34
|Pelin Batu, Mansur Yavaş'ı överken rezil oldu
16 Aralık 2019 11:25
|Davutoğlu'nun partisine Ak Parti'den vekil transferi olacak mı?
16 Aralık 2019 11:00