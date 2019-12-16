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İYİ Partili belediye başkanı, AK Parti'ye geçti

Kayseri'nin İncesu ilçesinin İYİ Partili Belediye Başkanı Mustafa İlmek, partisinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı.
 16 Aralık 2019 13:33
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İYİ Partili belediye başkanı, AK Parti'ye geçti

Kayseri'nin İncesu ilçesinin İYİ Partili Belediye Başkanı Mustafa İlmek, partisinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı.

İlmek'in katılımı dolayısıyla AK Parti İl Başkanlığında basın toplantısı düzenlendi.

Mustafa İlmek buradaki konuşmasında, 31 Mart yerel seçimlerinde İncesu Belediye Başkanı olarak seçildiğini hatırlatarak, "Bugün itibarıyla siyaset hayatıma AK Parti'de, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde devam etme kararı aldım." dedi.

Meclis üyeleri ile beraber AK Parti'ye geçtiğini vurgulayan İlmek, kararı tek başına almadığını, beraber yürüdüğü yol arkadaşlarıyla istişare ettiğini söyledi.

İlmek bir gazetecinin sorusu üzerine İncesu halkı için de doğru olan seçimi yaptığına inandığını dile getirdi.

AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu da ilçe açısında önemli bir karar alındığını söyledi.

Çopuroğlu, "Sayın Mustafa İlmek başkanımızla birliktelikte daha çok güçleneceğimiz kanaati hem bizde hem de kendisinde oluştu. Bundan önce 16 artı 1'dik, bundan sonra 17 artı 0 olarak devam etmeyi bu birlikteliğin artarak devam etmesini Allah'tan niyaz ediyoruz. Yeni parti kurulma çalışmalarının olduğu bu günlerde bu katılımın önemli olduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Toplantıya katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da İlmek ile birçok programda bulunduklarını, ötekileştirme kaygısıyla hareket etmediklerini belirtti.

31 Mart 2019 Seçim Sonuçları için tıklayınız.

Anadolu Ajansı
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