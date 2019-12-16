Hastaneye 2, baraja 50 TL ödenek ayrıldı!		 
Doğa Koleji satıldı mı son durum ne?		 
İYİ Partili belediye başkanı, AK Parti'ye geçti		 
Google: Türkiye'de yeni çıkacak Android cihazları onaylamayacağız		 
İBB'nin personel sayısı ne kadar?		 
Sosyal deneyde Sivaslılar tam not aldı Video		 
İşte sosyal konut yapılacak ilçeler Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Eski HSYK üyesi Köroğlu'na etkin pişmanlık indirimi

Eski HSYK üyesi Ömer Köroğlu, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandırılarak FETÖ üyeliğinden 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyetince, Köroğlu hakkındaki hükmün açıklanması geri bırakıldı
 16 Aralık 2019 13:37
Yazdır
Eski HSYK üyesi Köroğlu'na etkin pişmanlık indirimi

Eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyesi Ömer Köroğlu'na etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandırılarak Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi, hükmün açıklanması geri bırakıldı.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmaya tutuksuz sanık Köroğlu ile avukatları katıldı.

Esas hakkındaki savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Köroğlu, örgütle temasının üyelik olarak nitelendirilemeyeceğini öne sürdü.

Aleyhindeki tanık beyanlarını reddeden Köroğlu, mütalaada lehine olan konuların bulunmadığını savundu.

Örgüt toplantılarına katılmadığını ileri süren Köroğlu, 17-25 Aralık sürecinden sonra firari eski savcı Zekeriya Öz başta olmak üzere FETÖ üyesi hakim ve savcılarla ilgili soruşturma izni verilmesine yönelik oy kullandığını söyledi.

FETÖ'ye tepki olarak, örgütün şerrinden kaçıp 2014'te emekli olduğunu ifade eden Köroğlu, bu durumun bazı tanık beyanlarıyla da ortaya çıkarıldığını savundu.

Köroğlu, emekli olduktan sonra da örgütle hiçbir bağlantısının bulunmadığını iddia etti.

Verdiği ifadelerle örgütün etkin isimlerinin açığa çıkmasını sağladığını belirten Köroğlu, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandırılmasını talep etti.

Köroğlu ve sanık avukatlarının savunmalarını tamamlamaları üzerine karar için duruşmaya ara verildi.

- Karar

Aranın ardından Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar, Daire Başkanı Maruf Alikanoğlu tarafından açıklandı.

Ömer Köroğlu'na FETÖ üyeliğinden Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince 6 yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddesi uyarınca cezayı 9 yıla çıkardı.

Sanığın FETÖ üyeliğinden yargılanan eski yüksek yargı üyeleriyle ilgili verdiği bilgiler dikkate alınarak, cezada TCK'nin etkin pişmanlığa yönelik 221/4. maddesindeki hüküm gereğince 3/4 oranında indirim yapıldı ve ceza 2 yıl 3 ay hapse çevrildi.

Köroğlu'nun duruşmalardaki iyi hali nedeniyle TCK'nin 62. maddesindeki indirimi de uygulayan heyet, cezayı 1 yıl 10 ay 15 güne indirdi.

Mahkeme heyeti, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 231. maddesi gereğince sanık hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Sanık Köroğlu, kararın kesinleşmesinin ardından 5 yıl boyunca kasıtlı bir suça karışmazsa hakkındaki hüküm düşecek.

Sanık hakkındaki adli kontrol tedbirleri de kaldırıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Rızası alınmadan başka şehre görevlendirildi, Yargıtay 'dur' dedi
16 Aralık 2019 10:45		 Kırıkkale'de polis aracı ile otomobil çarpıştı: 2'si polis 3 yaralı
16 Aralık 2019 01:20
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren tazminat kararı
15 Aralık 2019 14:55		 Yargıtay, 'kaynar suyu' silah saydı
14 Aralık 2019 11:15
Eski Çanakkale Boğaz Komutanı Gündoğdu'nun müebbet hapis cezası bozuldu
13 Aralık 2019 12:53		 Eski Askeri Yargıtay üyesine FETÖ'den hapis cezası
12 Aralık 2019 17:47
Yargıtay, dönemin Kayseri Garnizon Komutanına verilen cezayı bozdu
11 Aralık 2019 16:59		 'Cesetsiz cinayet davası' ikinci kez Yargıtay'dan döndü
10 Aralık 2019 13:47
Yargıtay, Özel Hava Alay Komutanlığı davasında kararını verdi
09 Aralık 2019 16:54		 Eşe yumruk atmak boşanma sebebi
08 Aralık 2019 10:37
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:55 - Faiz indirimi altına olan talebi artırdı14:51 - Ölü bulunan İngiliz ajanla ilgili adli tıp raporu çıktı14:37 - Bakan Pakdemirli: Adam ucuz bulmuş getirmiş, adama gem mi vuracağız?14:34 - Hastaneye 2, baraja 50 TL ödenek ayrıldı!14:30 - TBMM Dışişleri Komisyonu, Libya muhtırasını görüşmek üzere toplandı14:29 - Doğa Koleji satıldı mı son durum ne?14:23 - Sema öğretmen okulda öğrencilerini koroda yöre halkını müzikle buluşturuyor14:20 - Microsoft'tan Türkiye'nin girişimcilik altyapısına övgü14:13 - Atık yağdan okulun sabun ihtiyacını karşılıyorlar13:59 - Şehit babasına, hiç gitmediği İzmir'de park cezası kesildi
13:56 - Konya merkezli FETÖ operasyonu: 5 gözaltı13:53 - Evlat nöbetindeki aile sayısı 105'inci gününde 58'e yükseldi13:50 - CHP'den, Erdoğan'a 'İncirlik ve Kürecik' desteği13:50 - URAP, 100 Türk Üniversitesinin Dünya sıralamalarını açıkladı13:47 - Bakanlıktan 'uyuz' uyarısı13:44 - İş başvurusu için İBB'nin önünde metrelerce kuyruk oluştu13:43 - Bitki çayı tüketiminde doğru bilinen yanlışlar13:42 - Google'ın yeni kararı en anlama geliyor?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, KPSS puanı yerine mezuniyet notuyla personel almasını;
ÇOK OKUNANLAR
Soylu'nun kastettiği 'büyük FETÖ operasyonu' belli oldu
Emniyetten boyu 1.65 olan sürücülere uyarı
Google: Türkiye'de yeni çıkacak Android cihazları onaylamayacağız
Vekiller mazot parası da istemiş!
Dönemin Başsavcısı 6 yıl sonra konuştu... Uçurumdan döndük
Mahkemeden Melih Gökçek'i üzecek karar
Bakan Pakdemirli, at-eşek eti ithalatına açıklık getirdi
100 bin sosyal konut için başvurular bugün başlıyor
Tosuncuk'un intihar bilmecesi
Koyun sürüsü çobansız dönünce acı gerçek ortaya çıktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
dedemin insanları 1
akıllı telefon 2
naim süleymanoğlu 1
14.12.2019 galatasaray vs ankaragücü maci 2
ajda pekkan mobilya reklamı 2
Abbiiee 2
ersun yanal 1
ferdi kadıoğlu 1
12.12.2019 fenerbahce vs anadolu efes maci 2
max kruse 1
SON İLANLAR
Çukurova Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Abdüllah Gül Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Silifke Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Refahiye Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Karabük Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Serdivan Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
Antalya Ulaştırma Böl. Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Karabük Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Antalya Sosyal Güvenlik Müd. Eski Hkümlü İşçi Alım İlanı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam