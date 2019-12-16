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Bitki çayı tüketiminde doğru bilinen yanlışlar

Memorial Kayseri Hastanesi Diyetisyeni Merve Kaplan, bitki çaylarının tüketilmesi hakkında bilgiler verdi. Kaplan, "Bitki çaylarını tüketirken doğru bildiğimiz yanlışlar var" dedi
 16 Aralık 2019 13:43
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Bitki çayı tüketiminde doğru bilinen yanlışlar

Yanlış tüketilen bitki çaylarının mideye rahatsızlık verebileceğini söyleyen Merve Kaplan, "Bitki çayları bildiğimiz üzere yüzyıllardır rahatlatıcı ve şifa verici etkileri doğrultusunda tüketilmektedir. Bizlerin gün içerisinde ihtiyaç duyduğumuz vitamin, mineral ve aynı zamanda bağışıklık sistemimizi arttırmaya yardımcı olur. Fakat dikkat etmemiz gereken bazı püf noktalar var. Bizim aslında doğru bildiğimiz yanlışlarımız vardır. Gün içerisinde 2 fincan tüketmemiz gerekiyor ve bunun yanında bazı bitki çaylarında çok fazla kafein bulunmakta. Kafeinin fazla olmasının bize zararları ise mide problemlerine sebep olması, kusma ve ishal gibi sorunlar görülebilir. Gün içerisinde tükettiğimiz bitki çaylarına değinecek olursak da yeşil çay, antioksidan özelliği yüksek olan bir bitki çayıdır. Bunun yanında metabolizmayı hızlandırıcı ve zayıflamaya yardımcı etkisi vardır. Aynı zamanda diş ve diş eti problemlerine yardımcıdır. Bunu da gün içerisinde 2 fincan tüketmek bizim için yeterli olacaktır. Yeşil çayda dikkat edilmesi gereken ise çocuk ve hamilelerin kullanmaması gerekmektedir. Papatya çayı da rahatlatıcı bir etkiye sahiptir. Mide ağrılarını hafifleterek, kasların gevşemesini ve stres ve kaygı bozuklukları, bağırsak sorunlarına da iyi gelir" dedi.


Bitki çaylarını tüketirken doğru bildiğimiz yanlışlar

Kaplan, son zamanlarda birçok bitki çayının popüler olduğunu ve bazılarında kafein oranının fazla olduğu için çok tüketilmemesi gerektiğini söyleyerek, "Hibiskus çayı da her derde deva olarak bilinir ve son zamanlarda çok popüler. Burada da en önemli etken, bu çayın içinde hiç kafein bulunmamasıdır. C vitamini zengin bir bitki çayıdır. Hamilelik dönemlerinde kadınların ve çocukların tercih edebileceği bir bitki çayıdır. Bu çay da bağışıklık sistemini güçlendirir, kolesterolü düşürmeye yarar ve diyabetli hastaların gün içerisinde rahatlıkla tüketebileceği bir bitki çayıdır. Bir diğer çay da ıhlamur. Hepimizin bildiği gibi soğuğa ve gribe iyi gelen bir bitki çayıdır. Son dönemlerde sık tüketilen bir bitki çayı da beyaz çay. Faydaları da cildin yaşlanmasına karşı, saç dökülmesine karşı ve metabolizmayı hızlandırmaya yardımcı faydaları vardır. Son zamanlarda kullanılan bir diğer çay da maça çayıdır. Bu da konsantre yeşil çay demektir. Bu çayın da metabolizma ve bağışıklık sisteminde faydaları görülmektedir fakat içerisinde kafein olduğu için, gün içerisinde çok fazla tüketilmemesi gerekmektedir" dedi.

Bitki çaylarının doğru hazırlanması ve tüketilmesi gerektiğini söyleyen Merve Kaplan, sözlerini şu şekilde sonlandırdı:

"Bitki çaylarının hazırlanması ve tüketilmesinde ise dikkat etmemiz gereken şeyler var. Mesela yaprak bitki çaylarını kaynatmamamız gerekiyor. Suyu kaynattıktan sonra 2 dakika dinlendirmeye bırakarak, daha sonrasında bitkiden bir tutam içerisine ilave ettikten sonra 5-10 dakika demleyerek tüketime hazır hale getirmeliyiz. Eğer köklü bir bitki çayıysa da kaynatma usulü ile yapmalıyız. Önce tüketeceğimiz bitkiyi koyup, üzerine su ekleyerek tüketime hazır hale getirebiliriz."
İhlas Haber Ajansı
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