Hastaneye 2, baraja 50 TL ödenek ayrıldı!		 
Doğa Koleji satıldı mı son durum ne?		 
İYİ Partili belediye başkanı, AK Parti'ye geçti		 
Google: Türkiye'de yeni çıkacak Android cihazları onaylamayacağız		 
İBB'nin personel sayısı ne kadar?		 
Sosyal deneyde Sivaslılar tam not aldı Video		 
İşte sosyal konut yapılacak ilçeler Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İş başvurusu için İBB'nin önünde metrelerce kuyruk oluştu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), 420 sözleşmeli personel alımı için yaptığı iş duyurusu, Saraçhane'deki başkanlık binası önünde uzun kuyruklar oluşmasına neden oldu. Avukattan mimara, mühendisten öğretmene kadar birçok pozisyonda İBB'de işe girmek isteyen yüzlerce kişi sabah saatlerinden itibaren başvuru yapmak üzere iş umuduyla saatlerce kuyrukta bekledi.
 16 Aralık 2019 13:44
Yazdır
İş başvurusu için İBB'nin önünde metrelerce kuyruk oluştu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), 420 sözleşmeli personel alımı için yaptığı iş duyurusu, Saraçhane'deki başkanlık binası önünde uzun kuyruklar oluşmasına neden oldu. Avukattan mimara, mühendisten öğretmene kadar birçok pozisyonda İBB'de işe girmek isteyen yüzlerce kişi sabah saatlerinden itibaren başvuru yapmak üzere iş umuduyla saatlerce kuyrukta bekledi.

İBB'nin, Belediye Kanunu'nun 49. maddesine tabi olarak istihdam edilmek üzere boş pozisyonlara açıktan atama yoluyla sözleşmeli personel alacağına ilişkin yaptığı duyuru yoğun ilgi yarattı. İlanda, adayların; 13 Aralık-17 Aralık tarihleri arasında "www.turkiye.gov.tr" adresi üzerinden elektronik ortamda doldurarak imzaladıkları başvuru formu ve gerekli belgelerle Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü'ne şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacakları belirtilmişti.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, adaylar, başvuru tarihi yarın sona eren personel alımı için ellerinde belgeleri ile sabahın erken saatlerinden itibaren İBB'nin Saraçhane'deki binasına gelmeye başladı. Yüzlerce kişi İBB binası önünde metrelerce uzunluğundaki kuyruğa girerek başvuru belgelerini teslim etmek için umutla bekledi.

Başvuranlar mezuniyet notuna göre çağırılacak
Başvurularını yapan adaylar, mezuniyet notuna göre daha sonra sınava çağrılacak. Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi 19 Aralık 2019 tarihinde ilan edilecek. Sözleşmeli personel pozisyonları için 20 Aralık-26 Aralık tarihleri arasında İBB'de sözlü sınav yapılacak. Sınav sonuçları 3 gün içinde duyurulacak.

İBB, KPSS'siz, mezuniyet notu ve sözlü sınavla 420 personel alacak İstanbul Büyükşehir Belediyesi 420 sözleşmeli personel alacak
Sözcü
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
8 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Hastaneye 2, baraja 50 TL ödenek ayrıldı!
16 Aralık 2019 14:34		 CHP'den, Erdoğan'a 'İncirlik ve Kürecik' desteği
16 Aralık 2019 13:50
İYİ Partili belediye başkanı, AK Parti'ye geçti
16 Aralık 2019 13:33		 İYİ Parti 'Suriyeli Sığınmacıların Ülkelerine Dönüş Çalıştayı' düzenledi
16 Aralık 2019 12:43
Bakan Selçuk, bir velinin mesajına sessiz kalmadı
16 Aralık 2019 12:32		 Bakan Pakdemirli, at-eşek eti ithalatına açıklık getirdi
16 Aralık 2019 12:01
TSK Irak'ın kuzeyinde 7 üs bölgesi kurdu
16 Aralık 2019 11:51		 Cumhurbaşkanı Erdoğan İsviçre'ye gitti
16 Aralık 2019 11:34
Pelin Batu, Mansur Yavaş'ı överken rezil oldu
16 Aralık 2019 11:25		 Davutoğlu'nun partisine Ak Parti'den vekil transferi olacak mı?
16 Aralık 2019 11:00
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:55 - Faiz indirimi altına olan talebi artırdı14:51 - Ölü bulunan İngiliz ajanla ilgili adli tıp raporu çıktı14:37 - Bakan Pakdemirli: Adam ucuz bulmuş getirmiş, adama gem mi vuracağız?14:34 - Hastaneye 2, baraja 50 TL ödenek ayrıldı!14:30 - TBMM Dışişleri Komisyonu, Libya muhtırasını görüşmek üzere toplandı14:29 - Doğa Koleji satıldı mı son durum ne?14:23 - Sema öğretmen okulda öğrencilerini koroda yöre halkını müzikle buluşturuyor14:20 - Microsoft'tan Türkiye'nin girişimcilik altyapısına övgü14:13 - Atık yağdan okulun sabun ihtiyacını karşılıyorlar13:59 - Şehit babasına, hiç gitmediği İzmir'de park cezası kesildi
13:56 - Konya merkezli FETÖ operasyonu: 5 gözaltı13:53 - Evlat nöbetindeki aile sayısı 105'inci gününde 58'e yükseldi13:50 - CHP'den, Erdoğan'a 'İncirlik ve Kürecik' desteği13:50 - URAP, 100 Türk Üniversitesinin Dünya sıralamalarını açıkladı13:47 - Bakanlıktan 'uyuz' uyarısı13:44 - İş başvurusu için İBB'nin önünde metrelerce kuyruk oluştu13:43 - Bitki çayı tüketiminde doğru bilinen yanlışlar13:42 - Google'ın yeni kararı en anlama geliyor?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, KPSS puanı yerine mezuniyet notuyla personel almasını;
ÇOK OKUNANLAR
Soylu'nun kastettiği 'büyük FETÖ operasyonu' belli oldu
Emniyetten boyu 1.65 olan sürücülere uyarı
Google: Türkiye'de yeni çıkacak Android cihazları onaylamayacağız
Vekiller mazot parası da istemiş!
Dönemin Başsavcısı 6 yıl sonra konuştu... Uçurumdan döndük
Mahkemeden Melih Gökçek'i üzecek karar
Bakan Pakdemirli, at-eşek eti ithalatına açıklık getirdi
100 bin sosyal konut için başvurular bugün başlıyor
Tosuncuk'un intihar bilmecesi
Koyun sürüsü çobansız dönünce acı gerçek ortaya çıktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
milletvekillerine kırmızı ışıkta geçme hakkı 2
ersun yanal 1
üçüzler 1
15.12.2019 sivasspor vs fenerbahçe maci 2
kıdem tazminatı caiz değildir 3
ajda pekkan mobilya reklamı 2
naim süleymanoğlu 1
ferdi kadıoğlu 1
amatem 1
akıllı telefon 2
SON İLANLAR
Çukurova Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Abdüllah Gül Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Silifke Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Refahiye Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Karabük Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Serdivan Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
Antalya Ulaştırma Böl. Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Karabük Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Antalya Sosyal Güvenlik Müd. Eski Hkümlü İşçi Alım İlanı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam