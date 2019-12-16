İş başvurusu için İBB'nin önünde metrelerce kuyruk oluştu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), 420 sözleşmeli personel alımı için yaptığı iş duyurusu, Saraçhane'deki başkanlık binası önünde uzun kuyruklar oluşmasına neden oldu. Avukattan mimara, mühendisten öğretmene kadar birçok pozisyonda İBB'de işe girmek isteyen yüzlerce kişi sabah saatlerinden itibaren başvuru yapmak üzere iş umuduyla saatlerce kuyrukta bekledi.

İBB'nin, Belediye Kanunu'nun 49. maddesine tabi olarak istihdam edilmek üzere boş pozisyonlara açıktan atama yoluyla sözleşmeli personel alacağına ilişkin yaptığı duyuru yoğun ilgi yarattı. İlanda, adayların; 13 Aralık-17 Aralık tarihleri arasında "www.turkiye.gov.tr" adresi üzerinden elektronik ortamda doldurarak imzaladıkları başvuru formu ve gerekli belgelerle Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü'ne şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacakları belirtilmişti.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, adaylar, başvuru tarihi yarın sona eren personel alımı için ellerinde belgeleri ile sabahın erken saatlerinden itibaren İBB'nin Saraçhane'deki binasına gelmeye başladı. Yüzlerce kişi İBB binası önünde metrelerce uzunluğundaki kuyruğa girerek başvuru belgelerini teslim etmek için umutla bekledi.

Başvuranlar mezuniyet notuna göre çağırılacak

Başvurularını yapan adaylar, mezuniyet notuna göre daha sonra sınava çağrılacak. Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi 19 Aralık 2019 tarihinde ilan edilecek. Sözleşmeli personel pozisyonları için 20 Aralık-26 Aralık tarihleri arasında İBB'de sözlü sınav yapılacak. Sınav sonuçları 3 gün içinde duyurulacak.