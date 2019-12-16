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CHP'den, Erdoğan'a 'İncirlik ve Kürecik' desteği

Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: İncirlik ve Kürecik iç politika malzemesi yapılıp, kitlelerin gazını almak için kullanılmayacak kadar ciddi bir meseledir. Bu anlayıştan vazgeçip, dik duruş sergilenmeli, Türkiye'yi tehdit eden üsler derhal kapatılmalıdır
 16 Aralık 2019 13:50
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CHP'den, Erdoğan'a 'İncirlik ve Kürecik' desteği

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "İncirlik ve Kürecik iç politika malzemesi yapılıp, kitlelerin gazını almak için kullanılmayacak kadar ciddi bir meseledir. Bu anlayıştan vazgeçip, dik duruş sergilenmeli, Türkiye'yi tehdit eden üsler derhal kapatılmalıdır." değerlendirmesini yaptı.

Ağbaba, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "gerekiyorsa İncirlik'i, Kürecik'i kapatırız." dediğini hatırlattı.

Açıklamasında, "9 yıldır dilimizde tüy bitti. Anadolu'nun ortasında ABD üssü kurmuşlar, ABD her karar aldığında 'bu üssü kapatırız' diyorlar. Kapatmak için Türkiye'nin saldırıya uğraması mı gerekiyor?" diye soran Ağbaba, Kürecik Füze Kalkanı'nın NATO kılıfına bürünmüş bir ABD üssü olduğunu ifade etti.

ABD'nin yaptırımlarına karşı üssün kapatılmasının gündeme gelmesinin, inkar edilen bu gerçeği bir kez daha ortaya çıkardığını belirten Ağbaba, iktidarın 2011'de Türkiye'ye halktan ve Meclisten habersiz bir ateş gömleği giydirdiğini savundu.

İktidarın tüm yetkililerinin, ABD Türkiye'yi her köşeye sıkıştırdığında ekran karşısına geçip "İncirlik ve Kürecik" kartlarını ortaya koyduğunu kaydeden Ağbaba, "Ancak bugüne kadar laftan öteye hiçbir adım atılmadı. İncirlik ve Kürecik iç politika malzemesi yapılıp, kitlelerin gazını almak için kullanılmayacak kadar ciddi bir meseledir. Bu anlayıştan vazgeçip, dik duruş sergilenmeli, Türkiye'yi tehdit eden üsler derhal kapatılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Ağbaba, üssün tek amacının, İran ve çevresinde bulunan ülkelerin İsrail'e karşı herhangi bir hava tehdidinde savunma görevi görmesi olduğunu, menfaatler ters düştüğünde Kürecik'in Türkiye'ye karşı kullanılmasını kaçınılmaz gördüklerini belirtti.

- "Türkiye için üzüntü verici"

Üssün kapatılması için ABD'nin yaptırımlarını beklemenin "kabul edilemez" olduğunun altını çizen Ağbaba, şu değerlendirmede bulundu:

"Madem ABD Türkiye'ye karşı yaptırım uygularsa Kürecik Üssü'yle ilgili karar alacaksınız, şayet samimiyseniz ABD'nin kararlarını niye bekliyorsunuz? Bir gün de dik durun. Milletvekillerinin bile içerisine girmesine izin verilmeyen üssü kapatın, neyi bekliyorsunuz? AKP hem iç politikada hem de dış politikada acizlik içinde. ABD yaptırım uygulamazsa AKP üsse dokunmayacak. İddia ediyorum, ABD yaptırım uygulasa bile AKP'nin Kürecik Üssü'nü kapatmaya gücü yetmez. Sonuçta Kürecik'te bölgeyle ilgili tüm veriler toplanmaya, ABD ve İsrail'e aktarılmaya devam edecek. Türkiye için üzüntü verici bir durum."

Erdoğan: Gerekirse İncirlik de Kürecik de kapatılır
Anadolu Ajansı
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