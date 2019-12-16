URAP, 100 Türk Üniversitesinin Dünya sıralamalarını açıkladı
|16 Aralık 2019 13:50
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ODTÜ'ye bağlı olarak faaliyet gösteren URAP tarafından Makale, Atıf, Bilimsel Doküman, Doktora Mezunu Öğrenci Sayısı ile Öğretim Üyesi Başına Düşen Öğrenci Sayısı olmak üzere beş ana kriter esas alınarak her yıl üniversitelerimiz sıralanmaktadır.
Bu kapsamda, 2019-2020 sıralamaları bugün itibarıyla URAP tarafından ilan edildi.
Aşağıda 4 ayrı tablo yer almaktadır. İlk tabloda, Dünya Sıralamasına Göre ilk 2500'e giren Üniversitelerimiz yer alıyor.
Son 10 yılın verilerinin yer aldığı daha detaYlı tablolar için tıklayınız.
İşte URAP World Ranking Dünya Sıralamasına Göre ilk 2500'e giren Üniversitelerimiz
|
URAP World Ranking 2019-2020
|
URAP World Ranking 2018-2019
|
URAP World Ranking 2017- 2018
|
Abant Izzet Baysal University
|
1845
|
1773
|
1726
|
Abdullah Gül Üniversitesi
|
2451
|
Acibadem University
|
2199
|
2124
|
2018
|
Adiyaman University
|
2361
|
1670
|
1727
|
Adnan Menderes University
|
1934
|
1853
|
1766
|
Afyon Kocatepe University
|
2242
|
2012
|
1865
|
Ahi Evran University
|
2407
|
2371
|
Akdeniz University
|
1246
|
1203
|
1169
|
Aksaray University
|
2144
|
2093
|
2090
|
Anadolu University
|
1420
|
1300
|
1230
|
Ankara University
|
787
|
687
|
652
|
Ataturk University
|
1036
|
1016
|
947
|
Atilim University
|
1999
|
1939
|
1787
|
Bahcesehir University
|
2186
|
1811
|
1899
|
Balikesir University
|
2141
|
2020
|
1908
|
Bartın University
|
2471
|
Baskent University
|
1936
|
1817
|
1743
|
Bezmialem Univesity
|
1895
|
1730
|
1700
|
Bingöl University
|
Bogazici University
|
1019
|
809
|
699
|
Bozok University
|
2215
|
2159
|
2238
|
Bulent Ecevit University
|
2007
|
1890
|
1892
|
Canakkale Onsekiz Mart University
|
1703
|
1597
|
1547
|
Cankaya University
|
1600
|
1686
|
1780
|
Cankiri Karatekin University
|
2480
|
2375
|
2442
|
Celal Bayar University
|
1496
|
1468
|
1438
|
Cukurova University
|
1303
|
1047
|
1069
|
Cumhuriyet University
|
1782
|
1632
|
1504
|
Dicle University
|
1822
|
1662
|
1564
|
Dogus University
|
Doğu Akdeniz University
|
1696
|
1716
|
1851
|
Dokuz Eylul University
|
998
|
962
|
921
|
Dumlupinar University
|
1956
|
1689
|
1592
|
Duzce University
|
1996
|
1926
|
1870
|
Ege University
|
842
|
746
|
653
|
Erciyes University
|
1028
|
948
|
878
|
Erzincan University
|
2469
|
1663
|
1737
|
Eskisehir Osmangazi University
|
1430
|
1364
|
1407
|
Firat University
|
1168
|
1194
|
1075
|
Gazi University
|
884
|
776
|
669
|
Gaziantep University
|
1586
|
1195
|
1332
|
Gaziosmanpasa University
|
1952
|
1452
|
1520
|
Gebze Teknik University
|
1525
|
1439
|
1367
|
Giresun University
|
2453
|
2309
|
2350
|
Gulhane Military Medical Academy
|
Gumushane University
|
2472
|
2478
|
Hacettepe University
|
534
|
527
|
543
|
Harran University
|
2289
|
2073
|
2021
|
Hitit University
|
2291
|
2274
|
2342
|
Ihsan Dogramaci Bilkent University
|
894
|
852
|
840
|
Inonu University
|
1734
|
1676
|
1621
|
Istanbul Aydın University
|
Istanbul Bilgi University
|
2482
|
2170
|
2438
|
Istanbul Bilim University
|
Istanbul Teknik University
|
698
|
687
|
559
|
Istanbul University
|
582
|
579
|
540
|
Izmir Katip Celebi University
|
2007
|
1952
|
1957
|
Izmir Yuksek Teknoloji Enstitusu
|
1820
|
1373
|
1542
|
İstanbul Medeniyet University
|
1876
|
1840
|
2082
|
İstanbul Medipol Üniversitesi
|
2104
|
2092
|
izmir Ekonomi university
|
2482
|
2488
|
Kafkas University
|
1793
|
1767
|
Kahramanmaras Sutcu Imam University
|
2302
|
1732
|
1686
|
Karabuk University
|
2277
|
2078
|
2325
|
Karadeniz Teknik University
|
1153
|
1135
|
1135
|
Kastamonu University
|
Kirikkale University
|
2142
|
2050
|
1971
|
Koc University
|
1040
|
1088
|
1044
|
Kocaeli University
|
1511
|
1413
|
1358
|
Maltepe University
|
Marmara University
|
1070
|
946
|
943
|
Mehmet Akif Ersoy University
|
Mersin University
|
1807
|
1388
|
1485
|
Mimar Sinan Guzel Sanatlar University
|
Mugla Sitki Kocman University
|
1911
|
1860
|
1754
|
Mustafa Kemal University
|
2126
|
1894
|
1825
|
Namik Kemal University
|
2178
|
2096
|
2092
|
Necmettin Erbakan Üniversity
|
1988
|
1731
|
1873
|
Nevsehir Haci Bektas Veli University
|
2346
|
Nigde Omer Halisdemir University
|
2121
|
2059
|
1992
|
Ondokuz Mayis University
|
1445
|
1386
|
1354
|
Ordu University
|
Orta Dogu Teknik University/Middle East Tecnical University
|
706
|
620
|
532
|
Ozyegin University
|
1966
|
1561
|
1701
|
Pamukkale University
|
1523
|
1463
|
1441
|
Recep Tayyip Erdogan University
|
2113
|
1964
|
1931
|
Sabanci University
|
1402
|
1331
|
1247
|
Sakarya University
|
1494
|
1432
|
1432
|
Selcuk University
|
1146
|
1084
|
980
|
Sinop University
|
2165
|
2079
|
2120
|
Suleyman Demirel University
|
1495
|
1236
|
1220
|
TOBB Ekonomi ve Teknoloji University
|
2287
|
1554
|
1669
|
Trakya University
|
2290
|
2116
|
2001
|
Uludag University
|
1252
|
1226
|
1248
|
Yakın Doğu Üniversitesi
|
1728
|
2299
|
Yasar University
|
Yeditepe University
|
2030
|
1859
|
1818
|
Yıldırım Beyazıt Universit
|
2133
|
2013
|
1975
|
Yildiz Teknik University
|
1064
|
868
|
923
|
Yuzuncu Yil University
|
1660
|
1653
|
1573
URAP 2019-2020 Dünya Sıralamasında 2018-2019 yılına göre sıralaması yükselen 5 Üniversite
|
URAP World Ranking 2019-2020
|
URAP World Ranking 2018-2019
|
Cankaya University
|
1600
|
1686
|
Doğu Akdeniz University
|
1696
|
1716
|
Firat University
|
1168
|
1194
|
Koc University
|
1040
|
1088
|
Yakın Doğu Üniversitesi
|
1728
|
2299
URAP 2019-2020 Dünya Sıralamasında 5 yıl önceki sıralamasına göre yükselen 2 Üniversite *( 5 Yıl önce URAP'ta olanlara göre)
|
URAP World Ranking 2019-2020
|
URAP World Ranking 2018-2019
|
URAP World Ranking 2017- 2018
|
URAP World Ranking 2016-2017
|
URAP World Ranking 2015 2016
|
Ataturk University
|
1036
|
1016
|
947
|
963
|
1044
|
Koc University
|
1040
|
1088
|
1044
|
998
|
1066
URAP 2019-2020 Dünya Sıralamasında 10 yıl önceki sıralamasına göre yükselen 3 Üniversite *( 10 Yıl önce URAP'ta olanlara göre)
|
URAP World Ranking 2019-2020
|
URAP World Ranking 2011 2012
|
Cankaya University
|
1600
|
1695
|
Koc University
|
1040
|
1114
|
Yildiz Teknik University
|
1064
|
1113
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