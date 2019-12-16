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URAP, 100 Türk Üniversitesinin Dünya sıralamalarını açıkladı

URAP (University Ranking By Academic Performance), 2019-2020 eğitim öğretim döneminde, üniversitelerin akademik performans sıralamalarını açıkladı.
 16 Aralık 2019 13:50
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URAP, 100 Türk Üniversitesinin Dünya sıralamalarını açıkladı

ODTÜ'ye bağlı olarak faaliyet gösteren URAP tarafından Makale, Atıf, Bilimsel Doküman, Doktora Mezunu Öğrenci Sayısı ile Öğretim Üyesi Başına Düşen Öğrenci Sayısı olmak üzere beş ana kriter esas alınarak her yıl üniversitelerimiz sıralanmaktadır.

Bu kapsamda, 2019-2020 sıralamaları bugün itibarıyla URAP tarafından ilan edildi.

Aşağıda 4 ayrı tablo yer almaktadır. İlk tabloda, Dünya Sıralamasına Göre ilk 2500'e giren Üniversitelerimiz yer alıyor.

Son 10 yılın verilerinin yer aldığı daha detaYlı tablolar için tıklayınız.

İşte URAP World Ranking Dünya Sıralamasına Göre ilk 2500'e giren Üniversitelerimiz

URAP World Ranking 2019-2020

URAP World Ranking 2018-2019

URAP World Ranking 2017- 2018

Abant Izzet Baysal University

1845

1773

1726

Abdullah Gül Üniversitesi

2451

Acibadem University

2199

2124

2018

Adiyaman University

2361

1670

1727

Adnan Menderes University

1934

1853

1766

Afyon Kocatepe University

2242

2012

1865

Ahi Evran University

2407

2371

Akdeniz University

1246

1203

1169

Aksaray University

2144

2093

2090

Anadolu University

1420

1300

1230

Ankara University

787

687

652

Ataturk University

1036

1016

947

Atilim University

1999

1939

1787

Bahcesehir University

2186

1811

1899

Balikesir University

2141

2020

1908

Bartın University

2471

Baskent University

1936

1817

1743

Bezmialem Univesity

1895

1730

1700

Bingöl University

Bogazici University

1019

809

699

Bozok University

2215

2159

2238

Bulent Ecevit University

2007

1890

1892

Canakkale Onsekiz Mart University

1703

1597

1547

Cankaya University

1600

1686

1780

Cankiri Karatekin University

2480

2375

2442

Celal Bayar University

1496

1468

1438

Cukurova University

1303

1047

1069

Cumhuriyet University

1782

1632

1504

Dicle University

1822

1662

1564

Dogus University

Doğu Akdeniz University

1696

1716

1851

Dokuz Eylul University

998

962

921

Dumlupinar University

1956

1689

1592

Duzce University

1996

1926

1870

Ege University

842

746

653

Erciyes University

1028

948

878

Erzincan University

2469

1663

1737

Eskisehir Osmangazi University

1430

1364

1407

Firat University

1168

1194

1075

Gazi University

884

776

669

Gaziantep University

1586

1195

1332

Gaziosmanpasa University

1952

1452

1520

Gebze Teknik University

1525

1439

1367

Giresun University

2453

2309

2350

Gulhane Military Medical Academy

Gumushane University

2472

2478

Hacettepe University

534

527

543

Harran University

2289

2073

2021

Hitit University

2291

2274

2342

Ihsan Dogramaci Bilkent University

894

852

840

Inonu University

1734

1676

1621

Istanbul Aydın University

Istanbul Bilgi University

2482

2170

2438

Istanbul Bilim University

Istanbul Teknik University

698

687

559

Istanbul University

582

579

540

Izmir Katip Celebi University

2007

1952

1957

Izmir Yuksek Teknoloji Enstitusu

1820

1373

1542

İstanbul Medeniyet University

1876

1840

2082

İstanbul Medipol Üniversitesi

2104

2092

izmir Ekonomi university

2482

2488

Kafkas University

1793

1767

Kahramanmaras Sutcu Imam University

2302

1732

1686

Karabuk University

2277

2078

2325

Karadeniz Teknik University

1153

1135

1135

Kastamonu University

Kirikkale University

2142

2050

1971

Koc University

1040

1088

1044

Kocaeli University

1511

1413

1358

Maltepe University

Marmara University

1070

946

943

Mehmet Akif Ersoy University

Mersin University

1807

1388

1485

Mimar Sinan Guzel Sanatlar University

Mugla Sitki Kocman University

1911

1860

1754

Mustafa Kemal University

2126

1894

1825

Namik Kemal University

2178

2096

2092

Necmettin Erbakan Üniversity

1988

1731

1873

Nevsehir Haci Bektas Veli University

2346

Nigde Omer Halisdemir University

2121

2059

1992

Ondokuz Mayis University

1445

1386

1354

Ordu University

Orta Dogu Teknik University/Middle East Tecnical University

706

620

532

Ozyegin University

1966

1561

1701

Pamukkale University

1523

1463

1441

Recep Tayyip Erdogan University

2113

1964

1931

Sabanci University

1402

1331

1247

Sakarya University

1494

1432

1432

Selcuk University

1146

1084

980

Sinop University

2165

2079

2120

Suleyman Demirel University

1495

1236

1220

TOBB Ekonomi ve Teknoloji University

2287

1554

1669

Trakya University

2290

2116

2001

Uludag University

1252

1226

1248

Yakın Doğu Üniversitesi

1728

2299

Yasar University

Yeditepe University

2030

1859

1818

Yıldırım Beyazıt Universit

2133

2013

1975

Yildiz Teknik University

1064

868

923

Yuzuncu Yil University

1660

1653

1573

URAP 2019-2020 Dünya Sıralamasında 2018-2019 yılına göre sıralaması yükselen 5 Üniversite

URAP World Ranking 2019-2020

URAP World Ranking 2018-2019

Cankaya University

1600

1686

Doğu Akdeniz University

1696

1716

Firat University

1168

1194

Koc University

1040

1088

Yakın Doğu Üniversitesi

1728

2299

URAP 2019-2020 Dünya Sıralamasında 5 yıl önceki sıralamasına göre yükselen 2 Üniversite *( 5 Yıl önce URAP'ta olanlara göre)

URAP World Ranking 2019-2020

URAP World Ranking 2018-2019

URAP World Ranking 2017- 2018

URAP World Ranking 2016-2017

URAP World Ranking 2015 2016

Ataturk University

1036

1016

947

963

1044

Koc University

1040

1088

1044

998

1066

URAP 2019-2020 Dünya Sıralamasında 10 yıl önceki sıralamasına göre yükselen 3 Üniversite *( 10 Yıl önce URAP'ta olanlara göre)

URAP World Ranking 2019-2020

URAP World Ranking 2011 2012

Cankaya University

1600

1695

Koc University

1040

1114

Yildiz Teknik University

1064

1113
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