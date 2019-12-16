Hastaneye 2, baraja 50 TL ödenek ayrıldı!		 
Doğa Koleji satıldı mı son durum ne?		 
İYİ Partili belediye başkanı, AK Parti'ye geçti		 
Google: Türkiye'de yeni çıkacak Android cihazları onaylamayacağız		 
İBB'nin personel sayısı ne kadar?		 
Sosyal deneyde Sivaslılar tam not aldı Video		 
İşte sosyal konut yapılacak ilçeler Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Şehit babasına, hiç gitmediği İzmir'de park cezası kesildi

Konya'da, şehit babası Mustafa Yavşancı'ya ait otomobile, hiç gitmediği İzmir'de 108 lira hatalı park cezası kesildi. Yavşancı, cezanın yazıldığı tarihte Ankara'da olduğunu belirterek, gerekirse dava açacağını söyledi
 16 Aralık 2019 13:59
Yazdır
Şehit babasına, hiç gitmediği İzmir'de park cezası kesildi

Konya Şehit Aileleri Derneği başkan yardımcısı Mustafa Yavşancı'nın 42 FA 314 plakalı otomobline, İzmir'de hatalı park nedeniyle ceza kesildi.

4 gün önce ceza makbuzu eline ulaşan Yavşancı, cezaya çok şaşırdı.

Otomobilinin ve kendisinin ceza kesildiği tarihte Ankara'da olduğunu belirten Yavşancı, "Ne ben ne de arabam İzmir'de değildik. Cezayı görünce çok şaşırdım. Hatalı park nedeniyle 108 lira ceza kesilmiş. Parasında değilim ama hiç gitmediğim bir yerde ceza yemek beni oldukça şaşırttı. Gerekirse dava açıp, bu işin takipçisi olacağım" dedi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Evlat nöbetindeki aile sayısı 105'inci gününde 58'e yükseldi
16 Aralık 2019 13:53		 Bitki çayı tüketiminde doğru bilinen yanlışlar
16 Aralık 2019 13:43
Öğrenciler örgü örerek matematik öğreniyor
16 Aralık 2019 13:39		 Çantasında taşıdığı yapay kalbine gözü gibi bakıyor
16 Aralık 2019 12:54
İlk defa görüldü...1,5 metre uzunluğunda, 2 ayaklı
16 Aralık 2019 12:39		 Sınavlar 'emanetçiler'e yaradı
16 Aralık 2019 12:28
Kayak merkezlerinde son durum
16 Aralık 2019 12:16		 11 ayda 150 bin tonluk plastik poşet tasarrufu
16 Aralık 2019 11:24
Şikayetçi olduğu eşiyle 'tektaş yüzük' karşılığında uzlaştı
16 Aralık 2019 11:05		 İzmit Körfezi'nde yoğun sis nedeniyle vapur seferleri iptal edildi
16 Aralık 2019 10:37
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:55 - Faiz indirimi altına olan talebi artırdı14:51 - Ölü bulunan İngiliz ajanla ilgili adli tıp raporu çıktı14:37 - Bakan Pakdemirli: Adam ucuz bulmuş getirmiş, adama gem mi vuracağız?14:34 - Hastaneye 2, baraja 50 TL ödenek ayrıldı!14:30 - TBMM Dışişleri Komisyonu, Libya muhtırasını görüşmek üzere toplandı14:29 - Doğa Koleji satıldı mı son durum ne?14:23 - Sema öğretmen okulda öğrencilerini koroda yöre halkını müzikle buluşturuyor14:20 - Microsoft'tan Türkiye'nin girişimcilik altyapısına övgü14:13 - Atık yağdan okulun sabun ihtiyacını karşılıyorlar13:59 - Şehit babasına, hiç gitmediği İzmir'de park cezası kesildi
13:56 - Konya merkezli FETÖ operasyonu: 5 gözaltı13:53 - Evlat nöbetindeki aile sayısı 105'inci gününde 58'e yükseldi13:50 - CHP'den, Erdoğan'a 'İncirlik ve Kürecik' desteği13:50 - URAP, 100 Türk Üniversitesinin Dünya sıralamalarını açıkladı13:47 - Bakanlıktan 'uyuz' uyarısı13:44 - İş başvurusu için İBB'nin önünde metrelerce kuyruk oluştu13:43 - Bitki çayı tüketiminde doğru bilinen yanlışlar13:42 - Google'ın yeni kararı en anlama geliyor?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, KPSS puanı yerine mezuniyet notuyla personel almasını;
ÇOK OKUNANLAR
Soylu'nun kastettiği 'büyük FETÖ operasyonu' belli oldu
Emniyetten boyu 1.65 olan sürücülere uyarı
Google: Türkiye'de yeni çıkacak Android cihazları onaylamayacağız
Vekiller mazot parası da istemiş!
Dönemin Başsavcısı 6 yıl sonra konuştu... Uçurumdan döndük
Mahkemeden Melih Gökçek'i üzecek karar
Bakan Pakdemirli, at-eşek eti ithalatına açıklık getirdi
100 bin sosyal konut için başvurular bugün başlıyor
Tosuncuk'un intihar bilmecesi
Koyun sürüsü çobansız dönünce acı gerçek ortaya çıktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
milletvekillerine kırmızı ışıkta geçme hakkı 2
ersun yanal 1
üçüzler 1
15.12.2019 sivasspor vs fenerbahçe maci 2
kıdem tazminatı caiz değildir 3
ajda pekkan mobilya reklamı 2
naim süleymanoğlu 1
ferdi kadıoğlu 1
amatem 1
akıllı telefon 2
SON İLANLAR
Çukurova Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Abdüllah Gül Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Silifke Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Refahiye Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Karabük Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Serdivan Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
Antalya Ulaştırma Böl. Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Karabük Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Antalya Sosyal Güvenlik Müd. Eski Hkümlü İşçi Alım İlanı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam