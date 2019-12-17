Belemedik'te Sonbahar bir başka

Türkiye'de sonbahar denince akla gelen yerlerden birinin adı da artık Belemedik. Adama'nın Pozantı ilçesine bağlı olan Belemedik Çakıt Vadisi'nde yeşeren harika bir doğa harikası.

Belemediğe keşfe gidişimiz ise bu bölgedeki doğa ve tarihin korunması için çalışan belediye başkanı Mustafa Çay'ın davetleri sayesinde mümkün oldu. Her geçen yıl daha da üzerine koyan Belemedik, önümüzdeki yıllarda adından çok söz ettirecek gibi duruyor.

Sizlere Belemediği anlatırken kullandığımız fotoğraflar "Belemedik Fotoğrafçısı" diyebileceğimiz sayın Gamze Bozkaya ve "Kampyeri" ekibi üyesi sayın Merve Salman tarafından gezimiz esnasında çekilmiştir.

BELEMEDİK NİÇİN BU KADAR GÜZEL?

Belemedik Kırkpınar Dağları ve Aladağların tam ortasında yer almakta. Çakıt vadisini oluşturan suyun yakınında dağların arasına kurulmuştur. Belemedik köyler için bir otlak alanı olmaktan demiryolu inşaatı zamanında çıkmış ve bölgedeki değişimlerin kaynağı olmuş.

Hicaz-Bağdat-İstanbul demiryolunun tamamlanması için aşılması gereken en önemli dağ silsilenin bulunduğu bölgede demiryolu inşası için anlaşılan Almanlar bi yaşam alanı kurmuşlar. İşçiler için yapılan evler, hamamlar, depolar ve yaşam alanlarından günümüze pek bir şey kalmasa da hala bazı ev yapıları görünürde durmakta. Bu yapıların aslında uygun olarak restorasyonu ve bölgenin büyük bir park haline dönüştürülmesi için de bir çok çalışma devam etmekte.

Belemedik sonbaharda sararan yapraklarla dolu ağaçlarla bezeli yemyeşil bir köy aslında. Kış gelir gelmez zirveleri karlarla dolan sarp dağların arasında genel olarak gölgede kalan bir yer. Öyle ki kış zamanı Belemediğe güneş sadece 5-6 saat ulaşabiliyor. Bu yüzden de epey serin olan bir yer. Yazın güneşlenme süresi daha uzun olsa da Adana ve çevresi için harika bir serinleme alanı burası.

BELEMEDİK'TE YEME İÇME

Belemedik tamamen doğa içinde olduğundan restoranlarla dolu değil. Burada yeme içme için tek tercihiniz belediyenin restoranı. Güleryüzlü hizmeti ile bu bölgede yiyebileceğiniz tüm restoran yemeklerini çok hesaplı bir şekilde misafirlere sunuyorlar. Öyle ki restoran çoğu gün grup yemeklerine ev sahipliği yapıyor. Gece müzikli eğlence de organize edilen restoranda alkol satışı da bulunmuyor. Burası tamamen aileler ve çocukların, yaşlıların ve her yaştan insanın huzur bulması için tasarlanmış bir yer.

BELEMEDİKTE YAPILABİLECEK ETKİNLİKLER

Belemedik'te yapılan etkinlikler genel olarak kış mevsimi dışında yapılıyorlar. Bu bölgedeki favori etkinlikleri yürüyüş gruplarının rehberler eşliğinde yaptığı uzun yürüyüşler, geniş düzlüklerde ücretsiz olarak yapılan kamplar, fotoğraf turları, mangal ve piknik olarak sıralayabiliriz.

Otopark alanı geniş olan alanda mangal için de şömineler ve ızgara alanları mevcut. Belediye parkının sağ tarafındaki çayırlık alan ise kampçılar ve piknikçiler tarafından değerlendiriliyor. Fotoğraf turları ise baharda çiçeklerin açması ile başlayıp sonbahardaki renk cümbüşü ile sona eriyor. Bölgenin kış fotoğrafları da meşhur olsa da soğuk ve kar ile dolan köydeki şartlar epey çetin oluyor.

BELEMEDİKTE KONAKLAMA

Belemedik köyünde yakın zamanda yine belediyenin desteği ile doğa ile uyumlu olan bir konukevi yapılma planları mevcut olsa da en yakın oteller şimdilik Pozantı'daki otel ve Çifttehan'daki termal oteller.

BELEMEDİĞE NASIL GİDİLİR?

Belemediğe gitmek için tren yolu ve karayolu mevcut. Eğer tren ile gidecekseniz günü kaçırmamak için erken kalkmanız gerekiyor. Çünkü Adanadan Belemediğe sabah 07:45'te ve öğleden sonra 16:30 da tren mevcut. Pozantıdan dönüş trenleri ise 11:45 ve 18:15 saatlerinde hareket ediyor.

Belemediğe karayolu ile ulaşmak da çok kolay. Çevre şehirlerden de hızlı gelebileceğiniz bu köy otobandan çıktıktan sonra 11 km kadar içeride yer alıyor.

Belemedik bazı merkezlere şu mesafede yer alıyor;

Adana 110 km

Mersin 120 km

İskenderun 230 km

Gaziantep 325 km

Kayseri 215 km

Niğde 90 km

Aksaray 170 km

Konya 250 km

İstanbul 850 km

Ankara 400 km