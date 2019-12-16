Atık yağdan okulun sabun ihtiyacını karşılıyorlar

Bingöl'ün Solhan ilçesinde lise öğrencileri atık yağdan katı sabun üretiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan "Sıfır Atık Projesi" kapsamında, farkındalık oluşturma, çevre sorunlarına dikkati çekme ve çevre bilincini geliştirme seferberliğine destek sürüyor.

Bu kapsamda Solhan Öğretmen Hüseyin Artunç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, atık yağların çevreye verdiği zararın ortadan kaldırılması, öğrencilerin düşünme ve becerilerinin geliştirmesi amacıyla "Atık Yağ Biriktir Kirliliği Bitir Projesi"ni uygulamaya geçirdi.

Pansiyonun mutfağında yiyecek kızartılması işlemi sonrasında ortaya çıkan atık yağı laboratuvarda biyoloji öğretmeni Dilek Köse nezaretinde işleyen öğrenciler, kalıp olarak kullandıkları yumurta ambalajında sabun üretiyor.

Öğretmen Köse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sıfır atık düşüncesinin gerçekleştirilmesi ve geri dönüşüm bilincinin oluşturulmasını amaçladıklarını söyledi.

Atık yağların çevreyi ve yer altı sularını kirleterek, doğada yaşayan canlılara zarar verdiğini dile getiren Köse, 1 litre atık yağın 1 milyon litrelik içme suyunu kirletebildiğini kaydetti.

Okulun pansiyonundan aldıkları atık yağları laboratuvarda sabuna dönüştürdüklerini işaret eden Köse, şöyle konuştu:

"Atık yağ sadece sabun değil çok farklı alanlarda da kullanılabilir. Biz öğrencilerimizle bunu sabun olarak kullanmayı tercih ettik. Ürettiğimiz sabunları okul, pansiyonlarımızda, atölyelerimizde çok güvenli bir şekilde kullanıyoruz. Sabunlarımız tamamen doğal olduğu için sağlık açısından da sıkıntı oluşturmuyor. Bu sayede hem bir nebze çevre kirliliğini önlemiş hem de atıkları geri dönüşüme kazandırmış oluyoruz."

- Okul bütçesine katkı

İlk etapta sadece okulun lavabolarında öğrencilerin el yıkaması için deneme amacıyla üretim yaptıklarını aktaran Köse, "Yakında kokulu sabun çeşitleri üretmeyi planlıyoruz. 1,5 litre yağdan 8 kalıp sabun elde ediyoruz. Atıkları geri dönüşüme kazandırırken okul bütçesine katkı sağlamış oluyoruz." dedi.

Okul müdürü Yusuf Başaran ise öğrencileri üretime yönlendirdiklerini vurgulayarak, "Okulumuzun pansiyonunda yiyeceklerin kızartılması sonucu ortaya çıkan atık yağın çevreye zarar vermemesi için yeniden değerlendiriliyor. Şimdilik okulumuzun sabun ihtiyacını karşılıyoruz. " şeklinde konuştu.

- Mezun olduktan sonra sabun üretimi yapacak

Öğrencilerden Hüseyin Çakar da sabun yapmayı öğrendiğini, mezun olduktan sonra sabun üreteceğini belirterek, "Hem çevremizi atık yağlardan temizleyeceğiz hem de kendi sabun ihtiyacımızı karşılayacağız." ifadelerini kullandı.