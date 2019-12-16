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Sema öğretmen okulda öğrencilerini koroda yöre halkını müzikle buluşturuyor

Iğdır'a tayini çıkan bir arkadaşının vesilesiyle geldiği kentte, usta öğreticilik ve ücretli öğretmenlik yaptıktan sonra ataması yapılan İstanbullu müzik öğretmeni Sema Gümüş, öğrencilerine verdiği müzik eğitiminin yanı sıra sosyal sorumluluk projeleriyle toplumun her kesimini müzikle tanıştırıyor- Özellikle kurduğu koro ile birçok kişiyi müzikle buluşturup ücretsiz konserler veren Gümüş, konservatuvara gitmek isteyen öğrencilere de müzik dersi vererek destek oluyor
 16 Aralık 2019 14:23
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Sema öğretmen okulda öğrencilerini koroda yöre halkını müzikle buluşturuyor

HÜSEYİN YILDIZ - Iğdır'da görev yapan, sosyal sorumluluk projeleriyle toplumun her kesiminden insanı müzikle tanıştırmaya çalışan İstanbullu müzik öğretmeni Sema Gümüş, kentte gönüllü müzik elçiliği yapıyor.

İstanbul'da doğan Sema Gümüş, üniversite eğitimini İzmir'de tamamladıktan sonra bir arkadaşı vasıtasıyla Iğdır'a geldi. Kenti severek yerleşen Gümüş, bir süre Halk Eğitim Merkezinde (HEM) usta öğreticilik, devlet okullarında ücretli öğretmenlik yaptı.

Daha sonra Mehmet Akif Ersoy Ortaokuluna ataması yapılan müzik öğretmeni, hem okuldaki öğrencilerine hem de konservatuvara gitmek isteyenlere ücretsiz ders vererek destek oluyor.

Bağlama ile çeşitli enstrümanlar da çalan Gümüş, farklı meslek gruplarından kişilerin katıldığı bir koro kurarak bir çok kişiyi müzik ile tanıştırıyor.

Kurduğu koro ile ücretsiz konserler vererek insanlara müziği sevdiren Gümüş, yurdun doğusundan batısına yaptığı projelerle gönüllü müzik elçisi gibi çalışıyor.


Sema öğretmen okulda yöre halkını müzikle buluşturuyor

- "Üniversitedeki hayalimiz doğuda görev yapmaktı"

Öğretmen Sema Gümüş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Iğdır hikayesinin bir ziyaretle başladığını ve buraya yerleşme kararı aldığını belirterek, "Eğitimimi İstanbul'da tamamladıktan sonra Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarında okudum. Üniversiteden bir arkadaşım Iğdır'a atandı. Zaten üniversitedeki hayalimiz de doğuda görev yapmaktı. Doğu fikri benim için de cazip bir fikir gibi geldi ve onunla Iğdır'a geldim." dedi.

Atamasını beklerken müzik üzerine çalışmalar yaptığını aktaran Gümüş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Halk Eğitim Merkezinde usta öğreticilik yaptım, Türk halk müziği korosu açtım, devlet okullarında ücretli öğretmenlik yaptım. Iğdır'a geldikten 3 sene sonra atamam oldu, şu an bir ortaokulda müzik öğretmenliği yapıyorum. Üniversiteye hazırlık öğrencilerimiz var, konservatuvar, güzel sanatlar fakültesi ve eğitim fakültesine gönüllü olarak öğrenciler yetiştirdik. Bu işe gönüllü olarak, seve seve başladım, halen de devam ediyorum."

- "Tek amacım mutlu olmak"

Gümüş, açtığı koroya vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini ve toplumun her kesiminden katılım olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

"Koroya farklı meslek gruplarından kişilerin katılımlarını sağlamayı amaçladım. Iğdır'da çok fazla batıdan atanmış doktor, öğretmen ve diğer meslek gruplarından kişiler var. Sosyal etkinliklerde ve buna benzer faaliyetlerde bulunabilecek durumları yok. Bu yüzden kültür ve sanata dair bu tarz bir şeyin girişimciliğini yaptım. Hedefim Iğdır'da bulunan ve müziği seven herkesin koroya katılımıydı. Bu yüzden para talep etmedim. 3 senedir aynı şekilde devam ediyoruz, tek amacımız mutlu olmak."

- "Hayatımda müzik varsa çok mutluyum"

Birçok kişinin kendisini, Türkiye'nin en batısından en doğusuna gitmemesi hususunda uyarmasına rağmen buna aldırış etmeden Iğdır'a geldiğini belirten Gümüş, şunları söyledi:

"Iğdır'da yaşadığım ve bu şehri sahiplendiğim için yapılacak herhangi bir etkinlikte eğer müzikle ilgili bir ihtiyaç varsa gönüllü olarak içerisinde yer alıyorum. İstanbul'un Beykoz ilçesi doğumluyum, İzmir'de okudum ama benim insanlara katmam gereken şey eğer müzikle olacaksa bu her yerde olur. Bulunduğum yeri hiçbir zaman yadırgamadım. Batıdan geldim ama sosyal olarak eksik gördüğüm hiçbir şey yok, hayatımda müzik varsa çok mutluyum."

Anadolu Ajansı
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