Hastaneye 2, baraja 50 TL ödenek ayrıldı!
|16 Aralık 2019 14:34
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Doğu Anadolu Kalkınma Projesi (DAP) kapsamında yapılması planlanan birçok proje için 2020 yılı bütçesinde ayrılan ödenekler şaşırttı. 250 Yataklı Muş Devlet Hastanesi için 2 TL, Erzincan'daki Ballı Barajı ve Sulama Projesi için 50 TL, Bingöl'de Gözeler ve Genç Sulama Projelerine 50'şer TL ödenek ayrıldı.
16 ili kapsayan Doğu Anadolu Kalkınma Projesi (DAP) kapsamında yapılması planlanan birçok proje için 2020 yılı bütçesinde ayrılan ödenekler şaşırttı.
SEMBOLİK RAKAMLAR
250 Yataklı Muş Devlet Hastanesi için 2 TL, Erzincan'daki Ballı Barajı ve Sulama Projesi için 50 TL, Bingöl'de Gözeler ve Genç Sulama Projelerine 50'şer TL, 250 Yatak Kapasiteli Bingöl Devlet Hastanesi ile Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi için 2 TL, Elazığ'daki Kuzuova Pompaj Sulaması için 3 bin TL, Ardahan'da Kars, Tiflis Bakü demiryolu projesine 20 TL, Çıldır-Ardahan yoluna 1 TL, Ağrı'da bulunan Ahmed-i Hani Havalimanı için 10 TL, Ağrı Merkez Kadın Doğum Çocuk Hastanesi Projesi için 2 TL ödenek ayrıldı.
Deniz AYHAN
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