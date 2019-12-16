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İngiliz askeri görevlisinin ölümüne ilişkin Adli Tıp raporu çıktı
Rapordan: Ölümün, genel beden travmasına bağlı yüz-göğüs ve extremite kemik kırıklığıyla birlikte büyük damar hasarından gelişen iç kanama sonucu oluştuğu kanaatine varılmıştır
|16 Aralık 2019 14:51
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Eski İngiliz askeri görevlisi James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümüne ilişkin hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporunda, ölümün genel beden travmasına bağlı yüz-göğüs ve extremite kemik kırıklığıyla birlikte büyük damar hasarından gelişen iç kanama sonucu oluştuğu kanaatine varıldığı belirtildi.
Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi Ali Paşa Medresesi Sokağı'nda cesedi bulunan Mesurier'in otopsi işlemleri tamamlandı.
Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen raporda, ölümün, genel beden travmasına bağlı yüz-göğüs ve extremite kemik kırıklığıyla birlikte büyük damar hasarından gelişen iç kanama sonucu oluştuğu kanaatine varıldığı bildirildi.
Olaya ilişkin adli soruşturma devam ediyor.
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