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100 bin sosyal konutun yapılacağı il ve ilçeler belli oldu

Toplu Konut İdaresi Başkanlığının yurt genelinde "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi"ni uygulayacağı alanlar açıklandı
 16 Aralık 2019 15:02
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100 bin sosyal konutun yapılacağı il ve ilçeler belli oldu

Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi"ni hayata geçireceği il ve ilçelerin listesi duyuruldu.

AA muhabirinin TOKİ yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanan "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi"nde talep toplanmaya bugün başlandı.

Vatandaşlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığı desteğiyle yatay mimari anlayışı doğrultusunda 2+1 ve 3+1 planda inşa edilecek konutlar için başvurularını T.C. Ziraat Bankası şubelerinden yapabiliyor.

BAŞVURU ÜCRETİ 500 VE 1000 LİRA

Başvuru süresi 15 Ocak 2020'de sona erecek projede yer almak isteyenlerin, 2+1 konutlar için 500 lira, 3+1 konutlar için 1000 lira başvuru ücreti ödemesi gerekiyor.

- Konutların inşa edileceği il ve ilçeler

Yeni sosyal konutların yapılacağı yerler arasında İstanbul'da Arnavutköy, Başakşehir ve Tuzla, Ankara'da Beypazarı, Güdül, Sincan, Nallıhan, Bala, Haymana ve Çubuk, İzmir'de Aliağa, Karabağlar, Kemalpaşa, Seferihisar ve Selçuk ilçeleri bulunuyor.

En çok konutun inşa edileceği illerden Gaziantep'te de sosyal konutlar Güneykent, Nurdağı, Şehitkamil ve Islahiye ilçelerinde yükselecek.

Yeni sosyal konutların yapılacağı il ve ilçelerin listesi ile konut sayılarına ilişkin detaylı bilgilere "www.toki.gov.tr" ve "444 86 54 Alo TOKİ" hattından erişilebiliyor.

YÜZDE 10 PEŞİNAT VE 240 AY VADE UYGULANACAK

Dar gelirli vatandaşlar proje doğrultusunda yüzde 10 peşinat, 240 ay vade ve 894 liradan başlayan sabit taksitlerle ev sahibi olabilecek. Başvuruların ardından noter, banka ve TOKİ yetkilileri huzurunda yapılacak kura ile hak sahipleri belirlenecek.

- Şehit aileleri ve engelli vatandaşlara özel kontenjan

Projede Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri'ne, en az yüzde 40 engeli bulunan vatandaşlara özel kontenjan ayrılacak.

PROJENİN BULUNDUĞU İLÇEDE EN AZ 1 YILDIR İKAMET ETME ŞARTI ARANIYOR

Projeye başvuruda bulunacak kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor. Konutlara başvuru yapmak isteyen vatandaşların Proje il /ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya Proje il veya ilçe nüfusuna kayıtlı olması gerekiyor.

Başvuru sahiplerinin Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması gerekiyor. Ayrıca kendisine, eşine veya velayeti altındaki çocuklara Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konut bulunmaması gerekiyor.

Başvuru yapmak isteyen vatandaşların aylık hane geliri olarak en fazla net 5 bin 500 lira, İstanbul'da ise en fazla net 6 bin lira gelire sahip olma şartı aranıyor. Başvuruda bulunan vatandaşların 25 yaşını tamamlamış olması gerekiyor.

Ayrıca, bir hane halkı adına, tek başvuru yapabileceği için kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuruda bulunulabilecek.
Anadolu Ajansı
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