'Kanal İstanbul'a harcanacak parayla yeni iş kaynakları yaratılabilir'
|16 Aralık 2019 15:06
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, "Resmi rakamlara göre yüzde 15 işsizlik bulunan bir ülkede 75 milyar lirayı İstanbul'a ikinci bir su yolu açmak için neden harcıyoruz? Bu ülkenin en büyük sorunu işsizlik. Buraya harcanacak para ile pek çok işsizin istihdam sorununu çözecek yeni iş kaynakları yaratılabilir." ifadelerini kullandı.
Erdoğdu, yazılı açıklamasında, TÜİK verilerine göre, Eylül ayında işsizlik oranının geçen yılın aynı dönemine göre 2,4 puanlık artışla yüzde 13,8'e yükseldiğini belirtti.
Baskılanmış rakamların dahi işsizlikteki vahim boyutu gizleyemediğini savunan Erdoğdu, şunları kaydetti:
"Ülkemizde en büyük sorun işsizlik diyoruz ama iktidar sanki ülkenin böyle bir sorunu yokmuş gibi duymazdan gelmeye, umursamamaya ve bu sorunu çözecek çareler üretmek yerine Kanal İstanbul gibi fantezi projelere büyük kaynaklar ayırmaya çalışıyor. Resmi rakamlara göre yüzde 15 işsizlik bulunan bir ülkede 75 milyar lirayı İstanbul'a ikinci bir su yolu açmak için neden harcıyoruz? Bu ülkenin en büyük sorunu işsizlik. Ülkeye yapılan her yatırım vatandaşların geniş kesiminin sorununu çözecek kapsayıcılıkta olmalıdır. Buraya harcanacak para ile pek çok işsizin istihdam sorununu çözecek yeni iş kaynakları yaratılabilir."
Erdoğdu, piyasaya kredi pompalayarak ekonominin istenen oranda canlanmadığının görüldüğünü, Merkez Bankasının faiz indirimlerine rağmen yatırımların canlanmadığını ileri sürdü.
İş bulma ümidi olmayanlar, mevsimlik çalışanlar, zamana bağlı eksik istihdam, yetersiz istihdam, iş aramayıp çalışmaya hazır olanlar da eklendiğinde işsizliğin yüzde 22,63 olduğunu öne süren Erdoğdu, genç işsizlikteki yükselişe dikkati çekti.
Erdoğdu, liyakatlı kadrolar işbaşına getirilmedikçe, üretime dayalı büyüme modeline geçilmedikçe yoksulluk ve işsizliğin artacağına işaret ederek, Türkiye'nin tek kurtuluşunun yurt dışına yüksek fiyatlı kaliteli mal ve hizmet satmak olduğunu ifade etti.
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