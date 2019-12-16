Sosyal deneyde Sivaslılar tam not aldı
|16 Aralık 2019 15:09
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Sivas tarihi kent meydanında gerçekleştirilen uygulamalı sosyal deneyde; Ömer Ünal, Metehan İlbaşı ve Talha Tamer Beldek isimli 3 arkadaştan 2'si yolda hızlıca yürürken biri cüzdanını düşürüyor. O anlarda, deneyden habersiz kişiler cüzdanın düştüğünü fark edip sahibine teslim etmek isterken, deneyden haberdar diğer arkadaş devreye girerek, "Ben de gördüm. Paraları bölüşelim, cüzdanı verme" diyor. Deneye konu olan Sivaslıların tümü, bu çirkin teklifi geri çevirip cüzdanı sahibine telim etti. Deneyde Sivaslılar "Yiğido" tanımlamasını boşa çıkartmadı.
Sosyal deneyi gerçekleştiren üç arkadaştan Ömer Ünal, deneyle hedefleri sonuca ulaştıklarını belirterek, "Bir sosyal medya kanalımız var. Burada yayınlamak üzere bir sosyal deney yaptım. Sivas meydanında birimiz cüzdanını düşürdü. Görüp teslim etmek isteyen vatandaşlara, arkadaşımız yaklaşıp, 'Cüzdanı verme parayı bölüşelim' dedi. Genel olarak vatandaşlarımız parayı almayı kabul etmedi"dedi.
Metehan İlbaşı ise "Sivas halkımızın duyarlılığını ölçmek için böyle bir deney yaptık. Böyle bir sonucu da bekliyorduk. Bu sonucu görmek bizi çok mutlu etti" şeklinde konuştu.
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