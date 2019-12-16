CHP Milletvekili, kürsüye simit, altın, soğan ve patates ile çıktı
CHP Tekirdağ milletvekili İlhami Özcan Aygün,kürsüye simit, altın, soğan ve patates ile çıktı
|16 Aralık 2019 15:17
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TBMM Genel Kurulu'nda 2020 Merkezi Yönetim ve 2018 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmeleri devam ediyor. Tarım ve Orman, Gençlik ve Spor ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıkları'nın bütçeleri görüşülüyor.
CHP Tekirdağ milletvekili İlhami Özcan Aygün, kürsüye çeyrek altın, simit,
soğan ve patates ile çıktı. Aygün, gelir hesabının altın ile yapıldığını söyleyerek,
2002 yılında çeyrek altının 31 lira olduğunu belirtti. Çiftçinin 134 kilo buğday
sattığında bir çeyrek altın satın alabildiğine dikkat çeken Aygün, bugün ise
330 kilo buğday satarsa bir çeyrek altın alabileceğini ifade etti.
Soğan ve patatesin çöplerde olduğunu göstermek için yanında getirdiği soğan ve patatesi gösterdi.
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