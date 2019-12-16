Bylock kullanan FETÖ üyelerine operasyon: 3 tutuklama
Denizli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, By-lock kullanan ve ankesörlü telefonlardan aranan FETÖ operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 11 kişiden 3'ü tutuklandı
|16 Aralık 2019 15:28
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Denizli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, By-lock kullanan ve ankesörlü telefonlardan aranan FETÖ operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 11 kişiden 3'ü tutuklandı.
Denizli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, by-lock kullandıkları tespit edilen 1 muvazzaf asker, 2 askeri okuldan ilişiği kesilen şahıs ile 1 adliye personeli ile 2 kişiyi gözaltına aldı, yine by-lock kullanıcısı oldukları tespit edilen şahıslara yönelik, Denizli Merkezli Muğla ve İzmir illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 5 şahıs gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 11 kişiden 3'ü tutaklanarak, cezaevine gönderildi.
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