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Otomobil açıköğretim bürosuna çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Antalya'da bir otomobilin açıköğretim bürosuna çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
|16 Aralık 2019 15:36
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Antalya'da bir otomobilin açıköğretim bürosuna çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Ender T'nin kullandığı 35 ABS 367 plakalı otomobil, Mevlana Caddesi'nde bariyere, kaldırıma ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bürosunun kapısına çarptı.
Kazada sürücü Ender T. ile aracı görünce büronun içerisine kaçmaya çalışan iki kadın yaralandı.
Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Aslı Oray, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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