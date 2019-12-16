İBB, bizzat başvuru isteyince, yüzlerce metrelik kuyruk oluştu
|16 Aralık 2019 15:37
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İBB'nin, Belediye Kanunu'nun 49. maddesine tabi olarak istihdam edilmek üzere boş pozisyonlara açıktan atama yoluyla sözleşmeli personel alacağına ilişkin yaptığı duyuru yoğun ilgi yarattı.
Sabah saatlerinden itibaren beklemeye başladılar
İlanda, adayların; 13 Aralık-17 Aralık tarihleri arasında "www.turkiye.gov.tr" adresi üzerinden elektronik ortamda doldurarak imzaladıkları başvuru formu ve gerekli belgelerle Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü'ne şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacakları belirtilmişti.Adaylar, başvuru tarihi yarın sona eren personel alımı için ellerinde belgeleri ile sabahın erken saatlerinden itibaren İBB'nin Saraçhane'deki binasına gelmeye başladı. Yüzlerce kişi İBB binası önünde metrelerce uzunluğundaki kuyruğa girerek başvuru belgelerini teslim etmek için umutla bekledi.
Personel alımı için detaylar
Başvurularını yapan adaylar, mezuniyet notuna göre daha sonra sınava çağrılacak. Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi 19 Aralık 2019 tarihinde ilan edilecek. Sözleşmeli personel pozisyonları için 20 Aralık-26 Aralık tarihleri arasında İBB'de sözlü sınav yapılacak. Sınav sonuçları 3 gün içinde duyurulacak.
İBB'nin duyurduğu 420 sözleşmeli personel kadrosu şöyle:
10 avukat, 4 sosyal çalışmacı, 2 psikolog, 2 fizyoterapist, 28 hemşire, 3 ebe, 2 çocuk gelişimcisi, 50 inşaat mühendisi, 2 çevre mühendisi, 9 elektrik-elektronik mühendisi, 3 makine mühendisi, 20 jeodezi ve harita mühendisi, 6 endüstri mühendisi, 6 işletme mühendisi, 20 şehir plancısı, 20 mimar, 4 peyzaj mimarı, 4 matematikçi, 4 istatistikçi, 18 ekonomist, 2 tercüman, 2 arkeolog, 3 sanat tarihçisi, 4 programcı, 37 tekniker, 25 teknisyen, 35 bilişim teknolojileri eğitmeni, 12 Almanca eğitmeni, 1 Çince eğitmeni, 1 Farsça eğitmeni, 3 Fransızca eğitmeni, 25 İngilizce eğitmeni, 1 İspanyolca eğitmeni, 1 İtalyanca eğitmeni, 1 Japonca eğitmeni, 1 Korece eğitmeni, 2 Rusça eğitmeni, 2 Kürt dili eğitmeni, 10 grafik eğitmeni, 11 muhasebe ve finansman eğitmeni, 24 müzik eğitmeni.İBB, KPSS'siz, mezuniyet notu ve sözlü sınavla 420 personel alacak
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