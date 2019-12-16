Sağlık Bakanlığından 'uyuz' alarmı!		 
Alevi vatandaşın kapısına işaret koyanın kim olduğu ortaya çıktı		 
Simitçi'nin adı Emlakbank'ın davasına da karışmıştı.		 
Mert'e ilk müdahaleyi yapan doktor anlattı		 
100 bin sosyal konutun yapılacağı il ve ilçeler belli oldu		 
Sosyal deneyde Sivaslılar tam not aldı Video		 
İşte sosyal konut yapılacak ilçeler Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sosyal konutta TOKİ'ye vatandaşlardan yoğun ilgi

Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) 'Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut' projesi için başvurular bugün itibariyle başladı. İstanbul'da başvurularla ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlar TOKİ hizmet binalarına gelerek bilgi aldı
 16 Aralık 2019 15:42
Yazdır
Sosyal konutta TOKİ'ye vatandaşlardan yoğun ilgi

Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) 'Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut' projesi için başvurular bugün itibariyle başladı. İstanbul'da başvurularla ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlar TOKİ hizmet binalarına gelerek bilgi aldı.

'Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut' projesi kapsamında bugün itibariyle başlayan başvuru süreci 15 Ocak 2020 tarihine kadar devam edecek. 2+1 evler için 500 TL, 3+1 evler için ise bin TL olan başvuru ücreti bankalardan yatırılıyor ancak projeyle ilgili İstanbul'da bilgi almak isteyen vatandaşlar TOKİ hizmet binalarına akın etti. İstanbul'da inşa edilecek 10 bin konut için bilgi almak isteyen vatandaşlar, TOKİ Halkla İlişkiler Müdürlüğü çalışanları tarafından bilgilendirildi. İstanbul'da bu şartlara ve fiyata ev yapılmasının çok güzel bir proje olduğunu söyleyen bazı vatandaşlar, yoğunluğun her geçen gün artacağını düşündüklerini belirttiler.

"İlk güne göre talep yüksek"

Bilgi almak için Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Hizmet Binası'na gelen Berkay Bilgiç, düşük faiz oranı ve uygun fiyata yapılan bu projeden memnuniyetini dile getirdi. Yoğunluktan dolayı vatandaşlara toplu bilgilendirme yapıldığını ifade eden Bilgiç, ilerleyen günlerde talebin artacağını söyledi.

Bilgiç, "Şu an TOKİ'nin halkla ilişkiler bölümü var insanları bilgilendiriyorlar. İlk etapta bankaya 2+1'ler için 500 TL, 3+1'ler için yatırım şartı var. Yüzde 10 ön ödemeli 0.49 faiz TEFE, TÜFE olmadan 240 ay ödemeli olarak söylendi bize. Halkla ilişkilerde konuşulan rakam 210 bin lira ile 180 bin lira arası olduğu söyleniyor. İstanbul için gayet güzel. Seçilen ilçeler de güzel. Başakşehir, Arnavutköy ve Tuzla. Bence bu rakamlar 0.49 faizle TEFE, TÜFE olmadan olması güzel. Talebin de çok olacağını tahmin ediyorum ben. Şu zamana göre gayet başarılı bir proje. Şu anda halkla ilişkilerin birebir yardımcı olması gerekiyor ama yoğunluktan dolayı toplu olarak bilgilendirme yaptılar. İçeride de ilk güne göre talep yüksek olarak görüyorum" dedi.

"Bundan iyisi Şam'da kayısı"

Benzer projelerin artarak devam etmesini isteyen Remzi Gençer ise "Şu anda İstanbul için bazı şeyler netleşmemiş bununla ilgili bilgi veriyorlar. Fiyat 3+1'ler 180 bin ile 210 bin lira arasında, 2+1'ler de 140 bin ile 160 bin lira arasında yani fiyatlar gayet uygun. Bundan iyisi Şam'da kayısı derler. Korkunç güzel. Yani daha iyisini bilmiyoruz. Şu ana kadar olmadı. İnşallah bundan sonra artarak devam eder. Sağ olsunlar bu kadar kargaşadan, tantanadan, dünyanın bu halinden devlet vatandaşına elinden geldiğince güzel imkanlar sunmaya çalışıyor. Bu çok güzel bir şey ancak taktir edilebilir" diye konuştu.

TOKİ hizmet binalarına giden vatandaşlara 'Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut' projesi ile ilgili bilgilendirme çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Emniyet'in, '1.65' uyarısına sürücülerden destek
16 Aralık 2019 16:18		 Çocuklar Duymasın Dizisi için Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuruldu
16 Aralık 2019 16:11
Havaların soğuması ile sebze ve meyvede fiyat artışı
16 Aralık 2019 15:22		 Sosyal deneyde Sivaslılar tam not aldı
16 Aralık 2019 15:09
100 bin sosyal konutun yapılacağı il ve ilçeler belli oldu
16 Aralık 2019 15:02		 Şehit babasına, hiç gitmediği İzmir'de park cezası kesildi
16 Aralık 2019 13:59
Evlat nöbetindeki aile sayısı 105'inci gününde 58'e yükseldi
16 Aralık 2019 13:53		 Bitki çayı tüketiminde doğru bilinen yanlışlar
16 Aralık 2019 13:43
Öğrenciler örgü örerek matematik öğreniyor
16 Aralık 2019 13:39		 Çantasında taşıdığı yapay kalbine gözü gibi bakıyor
16 Aralık 2019 12:54
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:43 - MPİ'den 'büyük ikramiyenin satılmayan biletlere çıktığı' iddiasına yanıt16:43 - Danıştay görevde yükselme sınavı giriş yerleri belli oldu16:40 - Libya muhtırası, Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi16:37 - Sağlık Bakanlığından 'uyuz' alarmı!16:35 - 2019-İSG 2. Dönem soru kitapçıkları yayımlandı16:29 - Bursa, ilk kitap fuarına ev sahipliği yapacak16:24 - Çin Dışişleri Bakanlığı Mesut Özil'i Sincan'a davet etti!16:18 - Emniyet'in, '1.65' uyarısına sürücülerden destek16:11 - Çocuklar Duymasın Dizisi için Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuruldu16:08 - CHP'li Kaya: Özel okullar, öğrencilerden aldığı parayı inşaata yatırıyor
16:04 - 'İHA'mız, KKTC ve ülkemizin çıkarlarını koruyacak'15:59 - Erdoğan'ın açıklamaları sonrası İncirlik'te sessizlik hakim15:55 - Alevi vatandaşın kapısına işaret koyanın kim olduğu ortaya çıktı15:51 - Muğla'dan 85 ülkeye balık ihracı15:44 - Bir düğün, 2 cenaze15:44 - Simitçi'nin adı Emlakbank'ın davasına da karışmıştı.15:42 - Sosyal konutta TOKİ'ye vatandaşlardan yoğun ilgi15:42 - Kılıçdaroğlu, kendisine mal diyen vatandaşı bir şartla affetti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, KPSS puanı yerine mezuniyet notuyla personel almasını;
ÇOK OKUNANLAR
Soylu'nun kastettiği 'büyük FETÖ operasyonu' belli oldu
Emniyetten boyu 1.65 olan sürücülere uyarı
100 bin sosyal konutun yapılacağı il ve ilçeler belli oldu
Google: Türkiye'de yeni çıkacak Android cihazları onaylamayacağız
Dönemin Başsavcısı 6 yıl sonra konuştu... Uçurumdan döndük
Vekiller mazot parası da istemiş!
İYİ Partili belediye başkanı, AK Parti'ye geçti
Bakan Pakdemirli, at-eşek eti ithalatına açıklık getirdi
Simitçi'nin adı Emlakbank'ın davasına da karışmıştı.
Mahkemeden Melih Gökçek'i üzecek karar
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
14.12.2019 galatasaray vs ankaragücü maci 2
kıdem tazminatı caiz değildir 3
ersun yanal 1
max kruse 1
amatem 1
ferdi kadıoğlu 1
Abbiiee 2
king 1
dedemin insanları 1
akıllı telefon 2
SON İLANLAR
Çukurova Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Abdüllah Gül Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Silifke Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Refahiye Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Karabük Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Serdivan Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
Antalya Ulaştırma Böl. Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Karabük Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Antalya Sosyal Güvenlik Müd. Eski Hkümlü İşçi Alım İlanı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam