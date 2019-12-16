Kılıçdaroğlu, kendisine mal diyen vatandaşı bir şartla affetti
|16 Aralık 2019 15:42
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Tokatlı Abdülhamit Turhan, Cumhuriyet Halk Partisi öncülüğünde düzenlenen Adalet Yürüyüşü sırasında Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun Hindistan'ın simge isimlerinden Mahatma Gandi'ye benzetilmesine tepki gösterdi ve Twitter hesabı üzerinden hakaret etti.
"BU MAL ÜZERİNDE OYNANAN OYUNUN FARKINDA BİLE DEĞİL"
Turhan, "Kılıçdaroğlu da Gandi gibi suikasta uğrayacak. Çünkü onun dirisi para etmiyor. Ölüsü üzerinden iç savaş başlatacaklar. Ve bu mal, üzerinde oynanan oyunun farkında bile değil." yorumunu yaptı.
Bunu gören Kılıçdaroğlu'nun avukat Celal Çelik ise hemen harekete geçerek, Turhan'ı savcılığa şikayet etti.
Kemal Kılıçdaroğlu, affetmek için 5 bin TL istedi
"BİR ANLIK DALGINLIK"
Dosya Uzlaştırma Bürosu'na gönderilirken, bu kapsamda atanan uzlaştırmacıya ifade veren Turhan, "Bir anlık dalgınlıkla bu paylaşımı yaptım. Daha sonra bunun doğru olmadığını düşünerek hemen geri sildim. Çok pişmanım ve defalarca özür diliyorum." dedi.
KILIÇDAROĞLU 'BAĞIŞ YAPSIN' DEDİ
Avukat Çelik ise Turhan ile tek bir şartla uzlaşılabileceğini belirterek, bağış yapılmasını istedi. CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun isteğinin bu olduğunu dile getiren Çelik, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne en az 4 öğrenci için bir yıllık burs ücretini yatırması halinde, uzlaşmayı kabul edeceklerini bildirdi.
5 BİN 600 TL BAĞIŞ YAPTI
Tokatlı Abdülhamit Turhan da ÇYDD'ye, 5 bin 600 TL bağışta bulundu.
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