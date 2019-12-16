Muğla'dan 85 ülkeye balık ihracı
|16 Aralık 2019 15:51
|Yazdır
Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Muğla'da üretilen balığın yüzde 50'sinin Avrupa'ya ihraç edildiğini belirterek, "Avrupa'da tüketilen her 3 balıktan biri Türkiye'den gitmektedir." dedi.
Saylak, beraberindekilerle Milas ilçesindeki Güllük Körfezi'nde incelemelerde bulundu.
İncelemenin ve ziyaretlerinin ardından açıklama yapan Saylak, Muğla'da çipura, levrek, sarıağız, çinekop ve alabalık yetiştiriciliği yapıldığını söyledi.
Kentte 2018'de 95 bin ton çipura, levrek, 19 bin ton alabalık üretimi gerçekleştiğini belirten Saylak, şunları kaydetti:
"Muğla'da üretilen balığın yüzde 50'si ihraç ediliyor. Avrupa'da tüketilen her 3 balıktan biri Türkiye'den gitmektedir. Deniz kültür balıkçılığı üretiminde Türkiye birincisi olan Muğla'dan geçen yıl 85 ülkeye yaklaşık 65 bin ton çipura, levrek ve alabalık ihraç edilerek 353 milyon dolar gelir elde edildi. 2018'de ilimizde bulunan balık üreticilerine 4 milyon 200 bin 359 lira destekleme ödemesi yapıldı. Ulusal Kalıntı İzleme Planı çerçevesinde gıda güvenilirliğinin sağlanması, tüketici sağlığının korunması için Muğla'da yılda 300 numune alınıyor. Sonuçlarda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı."
Saylak, ayda yaklaşık 50 bin kişinin olta balıkçılığı için Muğla kıyılarını seçtiğini dile getirdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Bursa, ilk kitap fuarına ev sahipliği yapacak
16 Aralık 2019 16:29
|İBB'nin personel sayısı ne kadar?
16 Aralık 2019 13:21
|Mersin'de hasta anne ve kızı için yeni yol açıldı
16 Aralık 2019 13:16
|326 gün önce kaybolmuştu, ilk iz bulundu!
15 Aralık 2019 21:41
|Belediye Başkanı, köpekler için yamaca 'yuva' açtırdı
15 Aralık 2019 18:06
|Van kahvaltısı UNESCO'yla dünyaya tanıtılacak
15 Aralık 2019 17:46
|Diyarbakır'da kaya mezarında Süryanice kitabe bulundu
15 Aralık 2019 17:41
|Okul önünde eylem yapan velilere kornalı destek
15 Aralık 2019 16:56
|'Balıkesir'in deprem tehlikesi, İstanbul'dan daha yüksek'
15 Aralık 2019 16:12
|Tarihi kemere taş hırsızları dadandı
15 Aralık 2019 15:35