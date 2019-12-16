Erdoğan'ın açıklamaları sonrası İncirlik'te sessizlik hakim
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "İncirlik'i de kapatırız, Kürecik'i de kapatırız" açıklamasının ardından Adana'daki İncirlik Hava Üssü'nde bugün sessizlik hakim
|16 Aralık 2019 15:59
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Senatosu'nun 1915 Ermeni olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan karar tasarısını kabul etmesiyle ilgili konuşmasında Adana'da ABD'ye ait İncirlik Hava Üssü'nün kapatılmasını gündeme getirmesinin ardından bugün üste sessizliğin hakim olduğu görüldü.
Sabah saatlerinde 2 kargo uçağının üsse indiği öğrenilirken, askeri uçak hareketliliği gözlenmedi.
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