Gazi Hastanesinde çam ağacı süslemesi

Gazi Üniversitesi Hastanesinde bazı servislerde, yaklaşan yılbaşı dolaysıyla, çam ağacı süslemesi yapıldı.

Çam ağacı süslemesi Noel bayramının en önemli simgesi... Sadece Almanya'da her yıl Noel döneminde 22 milyon Noel ağacı evlerde kuruluyor, süsleniyor.

Noel, her yıl dünyadaki Hristiyanların çoğunluğu tarafından 25 Aralık'ta kutlanır. Kutlamalar 24 Aralık'ta Noel arifesiyle başlar ve bazı ülkelerde 26 Aralık akşamına kadar devam eder. Ermeni Kilisesi gibi bazı Doğu Ortodoks Kiliseleri, Jülyen takviminde 25 Aralık'a denk gelen 6 Ocak'ı Noel olarak kutlarlar. Hristiyanların çoğunlukta olduğu ülkelerde pratik olarak Noel tatili yılbaşı tatiliyle birleştirilir.

Noel bir Hristiyan bayramı olmasına rağmen, 20. yüzyılın başlarından itibaren Hristiyan olmayanlar tarafından da kutlanan, dini motiflerinden arınmış, hediye alışverişi etrafında yoğunlaşan bir bayram olarak da kutlanmaya başlamıştır.