Gazi Hastanesinde çam ağacı süslemesi
|17 Aralık 2019 11:04
|Yazdır
Gazi Üniversitesi Hastanesinde bazı servislerde, yaklaşan yılbaşı dolaysıyla, çam ağacı süslemesi yapıldı.
Çam ağacı süslemesi Noel bayramının en önemli simgesi... Sadece Almanya'da her yıl Noel döneminde 22 milyon Noel ağacı evlerde kuruluyor, süsleniyor.
Noel, her yıl dünyadaki Hristiyanların çoğunluğu tarafından 25 Aralık'ta kutlanır. Kutlamalar 24 Aralık'ta Noel arifesiyle başlar ve bazı ülkelerde 26 Aralık akşamına kadar devam eder. Ermeni Kilisesi gibi bazı Doğu Ortodoks Kiliseleri, Jülyen takviminde 25 Aralık'a denk gelen 6 Ocak'ı Noel olarak kutlarlar. Hristiyanların çoğunlukta olduğu ülkelerde pratik olarak Noel tatili yılbaşı tatiliyle birleştirilir.
Noel bir Hristiyan bayramı olmasına rağmen, 20. yüzyılın başlarından itibaren Hristiyan olmayanlar tarafından da kutlanan, dini motiflerinden arınmış, hediye alışverişi etrafında yoğunlaşan bir bayram olarak da kutlanmaya başlamıştır.
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Diyanet oturakta namaz için genelge yayınladı
17 Aralık 2019 11:22
|Jandarmadan motosiklet sürücülerine 'uçak'lı uyarı
17 Aralık 2019 11:06
|Kadına şiddetle mücadele için valiliklerle eş zamanlı toplantı
17 Aralık 2019 10:13
|KOSGEB'ten mesai takip genelgesi
17 Aralık 2019 00:05
|100 bin konuta, e-Devlet'ten başvuru yapılabilecek
16 Aralık 2019 21:57
|Hayvan barınağındaki görüntülerle ilgili işlem başlatıldı
16 Aralık 2019 19:23
|EGM ve Anadolu Üniversitesi arasında protokol imzalandı
16 Aralık 2019 19:15
|'Sıfır gümrükle 500 bin ton buğday ithal edilebilecek'' iddialarına yanıt
16 Aralık 2019 18:36
|Danıştay görevde yükselme sınavı giriş yerleri belli oldu
16 Aralık 2019 16:43
|MPİ'den 'büyük ikramiyenin satılmayan biletlere çıktığı' iddiasına yanıt
16 Aralık 2019 16:43