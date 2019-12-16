Çin Dışişleri Bakanlığı Mesut Özil'i Sincan'a davet etti!
|16 Aralık 2019 16:24
|Yazdır
İngiltere'nin önde gelen futbol kulüplerinden FC Arsenal oyuncusu Mesut Özil'in Çin'in 'Uygur Türklerine soykırım uyguladığı' yönündeki paylaşımına tepki gösteren Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, ünlü futbolcuyu 'Sincan'a gidip gerçekleri görmeye' davet etti.
Global Times'ta yer alan habere göre, bugün basın toplantısı düzenleyen bakanlık sözcüsü Gıng Şueng, "Batı basınının düzmece haberlerinden etkilenmemek ve bölgeyi kendi gözleriyle görmek" adına Özil'i Sincan'a davet etti.
Özil'in görüşlerinin 'Gerçek olmayan sözlerden etkilendiğini' vurgulayan Geng, Özil'in 'Sincan'a gidip bir göz atmasından memnun olacağını' söyledi.
Sözcü ayrıca, "Özil, Uygur halkı dahil olmak üzere tüm Çinlilerin dini özgürlüklerinin korunduğunu ve Sincan'da üç yıldır şiddet içeren terör saldırısı yaşanmadığını bilmiyor olmalı" diyen Gıng, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ona Sincan'ın siyasi istikrar, ekonomik kalkınma, etnik birlik ve toplumsal uyum yaşadığını söyleyebilirim. Özil'i, Sincan'da seyahat etmesi ve buraya bir göz atması için davet ediyoruz. Bir vicdanı olduğu, doğruyu yanlıştan ayırabildiği ve objektiflik ve adalet ilkelerini benimsediği sürece, Sincan'ın düşündüğünden farklı bir yer olduğunu görecektir"
Özil, sosyal medya hesaplarından Çin'in Sincan bölgesindeki Uygurlara destek vermiş ve Müslüman ülkeleri Çin yönetimine karşı seslerini yükseltmedikleri gerekçesiyle eleştirmişti.
Yaşanan tartışma üzerine ise Çin devlet televizyonu, Arsenal-Manchester City maçını yayınlayacağını duyurmuştu ve Arsenal takımı da tepki çeken paylaşımın 'Özil'in şahsi fikri' olduğunu belirten bir açıklama yayınlamıştı.
#HayırlıCumalarDoğuTürkistan 🙏🏼 pic.twitter.com/dJgeK4KSIkMesut Özil (@MesutOzil1088) December 13, 2019
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|CHP'li Kaya: Özel okullar, öğrencilerden aldığı parayı inşaata yatırıyor
16 Aralık 2019 16:08
|'İHA'mız, KKTC ve ülkemizin çıkarlarını koruyacak'
16 Aralık 2019 16:04
|Erdoğan'ın açıklamaları sonrası İncirlik'te sessizlik hakim
16 Aralık 2019 15:59
|Kılıçdaroğlu, kendisine mal diyen vatandaşı bir şartla affetti
16 Aralık 2019 15:42
|CHP Milletvekili, kürsüye simit, altın, soğan ve patates ile çıktı
16 Aralık 2019 15:17
|'Kanal İstanbul'a harcanacak parayla yeni iş kaynakları yaratılabilir'
16 Aralık 2019 15:06
|Hastaneye 2, baraja 50 TL ödenek ayrıldı!
16 Aralık 2019 14:34
|CHP'den, Erdoğan'a 'İncirlik ve Kürecik' desteği
16 Aralık 2019 13:50
|İş başvurusu için İBB'nin önünde metrelerce kuyruk oluştu
16 Aralık 2019 13:44
|İYİ Partili belediye başkanı, AK Parti'ye geçti
16 Aralık 2019 13:33