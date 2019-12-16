2019-İSG 2. Dönem soru kitapçıkları yayımlandı
|16 Aralık 2019 16:35
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ÖSYM Başkanlığı'ndan yapılan duyuru;
DUYURU
(16 Aralık 2019)
2019-İSG 2. Dönem Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı
14 Aralık 2019 tarihinde uygulanan 2019 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı 2. Dönem Sınavının (2019-İSG 2. Dönem) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının % 10'u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 16 Aralık 2019 tarihinde saat 16.15'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.
Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
2019-İSG 2. Dönem Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları (%10)
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