Danıştay görevde yükselme sınavı giriş yerleri belli oldu
Milli Eğitim Bakanlığı, Danıştay Görevde Yükselme Sınavı giriş yerlerini açıkladı
|16 Aralık 2019 16:43
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Milli Eğitim Bakanlığı, Danıştay Görevde Yükselme Sınavı giriş yerlerini açıkladı.
22 Aralık 2019 Tarihli Danıştay Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Giriş Yeri Bilgisi
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