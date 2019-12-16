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Narko rehber uyardı: Benim çocuğum yapmaz demeyin

Merisn'de Büyükşehir Belediyesi, madde bağımlılığı ile mücadele, çocuklarda dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu konularında farkındalık eğitimi gerçekleştirdi
 16 Aralık 2019 16:50
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Narko rehber uyardı: Benim çocuğum yapmaz demeyin

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görev alan Uzman Narko Rehber Fikret Özlü, madde bağımlılığı ile mücadele konusunda ilgili personel, engelli bireyler ve ailelerine bilgi verirken, ergen, yetişkin ve aile danışmanlığı yapan Uzman Klinik Psikolog Yücel Şavklı ve Uzman Klinik Psikolog Gizem Kıtlıkoğlu, çocuklarda dikkat eksikliği ve hiperaktivite konusunda katılımcıları bilgilendirdi. Eğitim, Engelsiz Mesleki Eğitim Merkezi'nde gerçekleşti. Uzman Narko Rehber Özlü, ailelere çocuklarının davranışlarına hangi noktalarda dikkat etmeleri gerektiği ile ilgili uyarılarda bulunarak, "Benim çocuğum yapmaz demeyin, her ayrıntıya dikkat edin"dedi.

NARKO REHBER EĞİTİMLERİ 81 İLDE DEVAM EDİYOR

İçişleri Bakanlığı'nın uyuşturucuyla mücadelede almış olduğu karar ile Narko Rehber eğitimleri, görevlendirilen personellerin Ankara'da almış olduğu eğitimler çerçevesinde, 81 ilde devam ediyor. Uzman Narko Rehber Fikret Özlü yaptığı sunumda, 'Madde bağımlılığı', 'Kullanımı ve etkileri', 'Narkotik maddelerin sınıflandırılması', 'Bağımlı olan kişinin özellikleri nelerdir?', 'Sokak satıcıları nasıl tanınır?', 'Narkotik maddelerin sokak adları ile ticaret ve tüketiminde kullanılan dil nelerdir?', 'Şüpheli mekanlar nerelerdir?', 'Uyuşturucu ile mücadelede etkin verim nasıl alınabilir?' konularını katılımcılarla paylaştı. Özlü, Narkotik Şube'nin Mersin'de yaptığı çalışmalardan bahsederken, çocukları ve gençleri korumanın sadece polislerin değil ailelerin ve toplumun görevi olduğunu belirtti. Ailelere çocuklarının davranışlarına hangi noktalara dikkat etmeleri gerektiği ile ilgili uyarılarda bulunan Özlü, "Benim çocuğum yapmaz demeyin, her ayrıntıya dikkat edin" ifadelerini kullandı.

DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU VE BUNUNLA BİRLİKTE GELİŞEN BOZUKLUKLAR ANLATILDI

Eğitimin ikinci oturumunda, "Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu" konusunu Uzman Klinik Psikolog Yücel Şavklı, hiperaktivite ile birlikte görülen hastalıkları ise Uzman Klinik Psikolog Gizem Kıtlıkoğlu anlattı. Şavklı, okul öncesi dönemden yetişkinliğe kadar geçen süreçte, değişik bulgularla devam eden kronik bozukluğun, tedavi edilmediğinde ruhsal, sosyal ve akademik sorunlara yol açtığını anlatırken, tedavi süreci ve bu süreçte dikkat edilmesi gereken konular ile ilgili katılımcılara bilgi verdi. Çocukluk çağının en sık görülen nöropsikiyatrik bozukluklarından hiperaktivite ile gelişen bozukluklar konusunda Uzman Klinik Psikolog Gizem Kıtlıkoğlu, dikkat eksikliği ve hiperaktiviteye sahip çocukların yarısından fazlasında, en az bir diğer psikiyatrik bozukluk olduğunu belirtti. Çocukların, dil ve öğrenme bozuklukları, psikiyatrik bozukluklar, sosyal, duygusal bozukluklar yaşayabileceğini aktaran Kıtlıkoğlu, bu gibi durumlarda aile içi ilişkilerde nasıl davranılmasını gerektiği hakkında aileleri bilgilendirdi.
DHA
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