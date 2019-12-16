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Dövizde gün sonu fiyatları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
 16 Aralık 2019 17:11
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Dövizde gün sonu fiyatları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

CUMA PAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 5,8040 5,8050 5,8510 5,8520
Avro 6,4850 6,4860 6,5270 6,5280
Sterlin 7,7160 7,7550 7,7790 7,8180
İsviçre Frangı 5,8840 5,9130 5,9380 5,9680
ANKARA
ABD Doları 5,7800 5,8400 5,8150 5,8750
Avro 6,4500 6,5200 6,4750 6,5450
Sterlin 7,6790 7,8240 7,7130 7,8710
Anadolu Ajansı
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