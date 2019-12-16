Dövizde gün sonu fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
|16 Aralık 2019 17:11
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,8040
|5,8050
|5,8510
|5,8520
|Avro
|6,4850
|6,4860
|6,5270
|6,5280
|Sterlin
|7,7160
|7,7550
|7,7790
|7,8180
|İsviçre Frangı
|5,8840
|5,9130
|5,9380
|5,9680
|ANKARA
|ABD Doları
|5,7800
|5,8400
|5,8150
|5,8750
|Avro
|6,4500
|6,5200
|6,4750
|6,5450
|Sterlin
|7,6790
|7,8240
|7,7130
|7,8710
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