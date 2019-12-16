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Tedavi gören ilçe müftüsü hayatını kaybetti

Germencik İlçe Müftüsü Recep Çalışkan(64) hayatını kaybetti
 16 Aralık 2019 17:13
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Tedavi gören ilçe müftüsü hayatını kaybetti

Germencik İlçe Müftüsü Recep Çalışkan(64) hayatını kaybetti.

Yakalandığı amansız hastalık nedeniyle bir süredir tedavi gören Recep Çalışkan hayata gözlerini yumdu. Müftü Çalışkan'ın cenazesi 17 Aralık Salı günü Germencik Merkez Camisinde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından İzmir'in Buca ilçesinde toprağa verilecek.
İhlas Haber Ajansı
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