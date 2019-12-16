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WhatsApp'a ücretli özellik! Ödeme yapmayan kullanamayacak

Yeni gelen güncelleme ile birlikte WhatsApp ücretli bir özelliğe kavuştu. WhatsApp ücretli olan uygulaması ile kullanıcıların hatırlatıcı kurmasına olanak sağlayacak. Özelliğin WhatsApp üzerinden kullanılabilmesi için WhatsApp'a Any.do adlı bir uygulama entegre edildi.
 16 Aralık 2019 17:21
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WhatsApp'a ücretli özellik! Ödeme yapmayan kullanamayacak

WhatsApp'a gelen yeni bir özellik ücretli olması sebebiyle büyük bir yankı uyandırdı. Aylık 5.99 dolarlık bir fiyat etiketi bulunan özelliğin ne kadar ilgi göreceği merak ediliyor. WhatsApp geliştiricileri uygulamaya ek bir uygulama entegre etti, Any.do sayesinde kullanıcılar bir mesajla hatırlatıcı kuracak.

ÜCRETLİ HATIRLATACAK

Any.do yetkilileri daha önce, WhatsApp ile anlaşma yaptıklarını açıklamıştı. WhatsApp ücretli olan uygulaması ile kullanıcıların hatırlatıcı kurmasına olanak sağlayacak. WhatsApp entegrasyonu ile güçlenen Any.do için abone olmak şart. WhatsApp daha önce de arama bekletme ve grup sohbetlerinde davetiye özelliği duyurmuştu. Bu özellikler de güncelleme ile birlikte uygulamaya eklendi.
Sözcü
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