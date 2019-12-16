DİSK, asgari ücrette talep ettiği rakamı açıkladı		 
%70'e varan dev indirim		 
İlk anket yayımlandı... Gelecek Partisi'nin alacağı oy oranı		 
Tedavi gören ilçe müftüsü hayatını kaybetti		 
Sağlık Bakanlığından 'uyuz' alarmı!		 
Kuruluş Osman 5. Bölüm 2. Fragmanı Video		 
İşte sosyal konut yapılacak ilçeler Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bylock kullanan FETÖ sanığına hapis cezası

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında yargılanan ve ByLock kullandığı tespit edilen tutuksuz sanık, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
 16 Aralık 2019 17:46
Yazdır
Bylock kullanan FETÖ sanığına hapis cezası

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında yargılanan ve ByLock kullandığı tespit edilen tutuksuz sanık, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Emine Akarmut ve avukatı katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Akarmut, FETÖ/PDY üyesi olmadığını belirterek, ''Örgütsel bir konumum yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ederim.'' ifadesini kullandı.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasını tekrar ederek, sanık Emine Akarmut'un FETÖ'nün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olması, örgüt elebaşının çağrısı sonrası Bank Asya'da katılım hesabı açtırarak para yatırması ve örgütün sohbet toplantılarına katılması hususlarının dikkate alınarak ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan sanık Emine Akarmut'u 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak, mevcut halinin devamına karar verdi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bylock kullanan FETÖ üyelerine operasyon: 3 tutuklama
16 Aralık 2019 15:28		 Konya merkezli FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
16 Aralık 2019 13:56
Hablemitoğlu suikastı zanlısı Ukrayna'da yakalandı
16 Aralık 2019 12:14		 Dönemin Başsavcısı 6 yıl sonra konuştu... Uçurumdan döndük
16 Aralık 2019 11:11
Adana'da eski askeri lise öğrencisine 1 yıl 6 ay 22 gün hapis
16 Aralık 2019 11:06		 Fransa uyruklu DAEŞ'li terörist ülkesine sınır dışı edildi
16 Aralık 2019 10:48
Nevşehir'de FETÖ'dan 12 şahsa adli işlem yapıldı
16 Aralık 2019 10:42		 İstanbul'da operasyonda 103 şüpheli gözaltına alındı
16 Aralık 2019 07:30
Soylu'nun kastettiği 'büyük FETÖ operasyonu' belli oldu
16 Aralık 2019 06:50		 HDP'li eski Kızıltepe Belediye Başkanı tutuklandı
15 Aralık 2019 19:30
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:26 - Borsa günü yükselişle tamamladı18:13 - DİSK, asgari ücrette talep ettiği rakamı açıkladı18:10 - Bakan Selçuk: İnsan yetiştirmeye giden bir yol haritamız var18:07 - Kaymakamın oğlunun öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin iddianame hazırlandı17:58 - Sarıkamış'ta kayak merkezindeki otelde yangın çıktı17:46 - Bylock kullanan FETÖ sanığına hapis cezası17:43 - 'Simit Sarayına kurtaracak para, 150 bin EYT'linin sorununu çözer'17:36 - Kayak merkezleri arasında bir ilk; Erciyes'te poliklinik açıldı17:31 - İlk anket yayımlandı... Gelecek Partisi'nin alacağı oy oranı17:21 - WhatsApp'a ücretli özellik! Ödeme yapmayan kullanamayacak
17:18 - Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı17:13 - Tedavi gören ilçe müftüsü hayatını kaybetti17:11 - Dövizde gün sonu fiyatları17:03 - 'Mehmetçiğimizin başka ülke topraklarında bulundurulmasına karşıyız'17:00 - Tarihi yapılara ait taşları ev yapmak için satın almışlar16:55 - %70'e varan dev indirim16:50 - Narko rehber uyardı: Benim çocuğum yapmaz demeyin16:43 - MPİ'den 'büyük ikramiyenin satılmayan biletlere çıktığı' iddiasına yanıt
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, KPSS puanı yerine mezuniyet notuyla personel almasını;
ÇOK OKUNANLAR
Soylu'nun kastettiği 'büyük FETÖ operasyonu' belli oldu
100 bin sosyal konutun yapılacağı il ve ilçeler belli oldu
Emniyetten boyu 1.65 olan sürücülere uyarı
Google: Türkiye'de yeni çıkacak Android cihazları onaylamayacağız
Simitçi'nin adı Emlakbank'ın davasına da karışmıştı.
Dönemin Başsavcısı 6 yıl sonra konuştu... Uçurumdan döndük
İYİ Partili belediye başkanı, AK Parti'ye geçti
Vekiller mazot parası da istemiş!
'Kanal İstanbul Projesini gerekirse milli bütceyle yapacağız'
Bakan Pakdemirli, at-eşek eti ithalatına açıklık getirdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
maskov87 3
max kruse 1
kıdem tazminatı caiz değildir 3
ferdi kadıoğlu 1
amatem 1
milletvekillerine kırmızı ışıkta geçme hakkı 2
ersun yanal 1
ajda pekkan mobilya reklamı 3
15.12.2019 sivasspor vs fenerbahçe maci 2
dedemin insanları 1
SON İLANLAR
Çukurova Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Abdüllah Gül Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Silifke Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Refahiye Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Karabük Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Serdivan Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
Antalya Ulaştırma Böl. Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Karabük Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Antalya Sosyal Güvenlik Müd. Eski Hkümlü İşçi Alım İlanı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam