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Sarıkamış'ta kayak merkezindeki otelde yangın çıktı
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan kayak merkezindeki bir otelde yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangında alevler, ilçe merkezinden görüldü. Yangın bölgesine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi
|16 Aralık 2019 17:58
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Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde bir otelde çıkan yangında hasar meydana geldi.
İlçedeki kayak merkezinin yer aldığı oteller bölgesinde bulunan 5 katlı bir otelin en üst katındaki 2 odada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler otel görevlilerince söndürülemeyince, itfaiye ekipleri çağrıldı.
Sarıkamış itfaiyesi ekipleri, otel görevlileri ve vatandaşlarca müdahale edilen yangın, daha fazla büyümeden söndürüldü.
Yangında, otelin 2 odasında hasar oluştu.
Olay sırasında otelde konaklayan bulunmadığı öğrenildi.
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