DİSK, asgari ücrette talep ettiği rakamı açıkladı		 
%70'e varan dev indirim		 
İlk anket yayımlandı... Gelecek Partisi'nin alacağı oy oranı		 
Tedavi gören ilçe müftüsü hayatını kaybetti		 
Sağlık Bakanlığından 'uyuz' alarmı!		 
Kuruluş Osman 5. Bölüm 2. Fragmanı Video		 
İşte sosyal konut yapılacak ilçeler Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kaymakamın oğlunun öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin iddianame hazırlandı

Cumhuriyet savcısı, suça sürüklenen 8 çocuk hakkında 18 ile 24 yıl arasında değişen hapis cezaları istedi
 16 Aralık 2019 18:07
Yazdır
Kaymakamın oğlunun öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin iddianame hazırlandı

Halen Avcılar Kaymakamı olarak görev yapan Kemal İnan'ın bir oğlunun ölümü, iki oğlunun yaralanmasıyla sonuçlanan Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki bıçaklı kavgaya ilişkin cumhuriyet savcısı, suça sürüklenen 6'sı tutuklu 8 çocukla ilgili iddianamesini tamamladı.

İddianamede, 25 Haziran'daki olayda hayatını kaybeden Safa Akif İnan (15) ile B.Ç. (14) arasında "kız meselesi" nedeniyle münakaşa çıktığı, sosyal medyada karşılıklı hakaret ve küfürleşmenin ardından iki grubun Çamlaraltı Mahallesi'nde buluştuğu belirtildi.

Olayda yaralanan Ahmet Burak İnan'ın (21) iki grubu yatıştırmaya çalıştığı, buna karşın B.K'nin (16) Safa Akif İnan'ı bıçaklayarak öldürdüğü belirtildi. Olayda Ahmet Burak İnan'ın bıçakla, Mehmet Buğra İnan'ın (21) da darbedilerek yaralandığı belirtildi.

İddianamede B.K, B.Ç, K.E. (16), A.S.K. (15), K.B. (16), İ.S. (17), F.A.B. (14) ve K.O'nun (14) 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianame çocuk ağır ceza sıfatıyla Denizli 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

- Olay

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesi'nde 25 Haziran'da iki grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, bir süre önce Denizli Vali Yardımcılığından Gemlik Kaymakamlığına oradan da Avcılar Kaymakamlığına atanan Kemal İnan'ın çocuklarından Safa Akif İnan ve Ahmet Burak İnan bıçakla, Mehmet Buğra İnan ise darp sonucu yaralanmıştı.

Yaralılardan Safa Akif İnan, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Olayın ardından 8 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sarıkamış'ta kayak merkezindeki otelde yangın çıktı
16 Aralık 2019 17:58		 Alevi vatandaşın kapısına işaret koyanın kim olduğu ortaya çıktı
16 Aralık 2019 15:55
Bir düğün, 2 cenaze
16 Aralık 2019 15:44		 Otomobil açıköğretim bürosuna çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
16 Aralık 2019 15:36
Mert'e ilk müdahaleyi yapan doktor anlattı
16 Aralık 2019 15:06		 İngiliz askeri görevlisinin ölümüne ilişkin Adli Tıp raporu çıktı
16 Aralık 2019 14:51
Üst geçidi kullanmayan kişi öldü; ölüm ders olmadı
16 Aralık 2019 13:29		 Toprağa gömülü bulunan cesetle ilgili soruşturma tamamlandı
16 Aralık 2019 13:24
Psikiyatri servisinde bıçak çekip doktoru darbetti
16 Aralık 2019 12:59		 Otomobil köprünün beton blokuna çarptı: 3 öldü, 2 yaralı
16 Aralık 2019 12:49
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:26 - Borsa günü yükselişle tamamladı18:13 - DİSK, asgari ücrette talep ettiği rakamı açıkladı18:10 - Bakan Selçuk: İnsan yetiştirmeye giden bir yol haritamız var18:07 - Kaymakamın oğlunun öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin iddianame hazırlandı17:58 - Sarıkamış'ta kayak merkezindeki otelde yangın çıktı17:46 - Bylock kullanan FETÖ sanığına hapis cezası17:43 - 'Simit Sarayına kurtaracak para, 150 bin EYT'linin sorununu çözer'17:36 - Kayak merkezleri arasında bir ilk; Erciyes'te poliklinik açıldı17:31 - İlk anket yayımlandı... Gelecek Partisi'nin alacağı oy oranı17:21 - WhatsApp'a ücretli özellik! Ödeme yapmayan kullanamayacak
17:18 - Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı17:13 - Tedavi gören ilçe müftüsü hayatını kaybetti17:11 - Dövizde gün sonu fiyatları17:03 - 'Mehmetçiğimizin başka ülke topraklarında bulundurulmasına karşıyız'17:00 - Tarihi yapılara ait taşları ev yapmak için satın almışlar16:55 - %70'e varan dev indirim16:50 - Narko rehber uyardı: Benim çocuğum yapmaz demeyin16:43 - MPİ'den 'büyük ikramiyenin satılmayan biletlere çıktığı' iddiasına yanıt
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, KPSS puanı yerine mezuniyet notuyla personel almasını;
ÇOK OKUNANLAR
Soylu'nun kastettiği 'büyük FETÖ operasyonu' belli oldu
100 bin sosyal konutun yapılacağı il ve ilçeler belli oldu
Emniyetten boyu 1.65 olan sürücülere uyarı
Google: Türkiye'de yeni çıkacak Android cihazları onaylamayacağız
Simitçi'nin adı Emlakbank'ın davasına da karışmıştı.
Dönemin Başsavcısı 6 yıl sonra konuştu... Uçurumdan döndük
İYİ Partili belediye başkanı, AK Parti'ye geçti
Vekiller mazot parası da istemiş!
'Kanal İstanbul Projesini gerekirse milli bütceyle yapacağız'
Bakan Pakdemirli, at-eşek eti ithalatına açıklık getirdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
king 2
max kruse 1
maskov87 3
ferdi kadıoğlu 1
milletvekillerine kırmızı ışıkta geçme hakkı 2
Abbiiee 2
14.12.2019 galatasaray vs ankaragücü maci 2
naim süleymanoğlu 1
akıllı telefon 2
amatem 1
SON İLANLAR
Çukurova Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Abdüllah Gül Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Silifke Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Refahiye Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Karabük Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Serdivan Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
Antalya Ulaştırma Böl. Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Karabük Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Antalya Sosyal Güvenlik Müd. Eski Hkümlü İşçi Alım İlanı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam