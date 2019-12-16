MEB, 830 Suriyeli öğretmen haberini yalanladı		 
%70'e varan dev indirim		 
Faiz indirimi altına olan talebi artırdı		 
Şehit babasına, hiç gitmediği İzmir'de park cezası kesildi		 
DİSK, asgari ücrette talep ettiği rakamı açıkladı		 
Kuruluş Osman 5. Bölüm 2. Fragmanı Video		 
İşte sosyal konut yapılacak ilçeler Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,59 değer kazancıyla 111.125,51 puandan tamamladı
 16 Aralık 2019 18:26
Yazdır
Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,59 değer kazancıyla 111.125,51 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 648,91 puan artarken, toplam işlem hacmi 9,7 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,39, holding endeksi yüzde 0,72 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,79 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,56 ile inşaat oldu.

BIST 100 endeksi, Avrupa borsalarındaki yükselişlerin pozitif etkisiyle 111.500 sınırına kadar yükseldi.

Analistler, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerinde piyasaların beklentisi doğrultusunda birinci faz anlaşmaya varılsa da konuya ilişkin detaylar ve gelecek açıklamaların gündemin odağında kalmaya devam edeceğini belirtti.

Yarın yurt içinde özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu ve konut fiyat endeksi, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 112.500 seviyesinin direnç, 108.500'ün destek konumuna geldiğini söyledi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Faiz indirimi altına olan talebi artırdı
16 Aralık 2019 18:57		 Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı
16 Aralık 2019 17:18
Dövizde gün sonu fiyatları
16 Aralık 2019 17:11		 Borsa, günün ilk yarısında yatay seyretti
16 Aralık 2019 13:13
Çeyrek altın ne kadar oldu?
16 Aralık 2019 12:46		 Gün ortasında dolar yükselişte
16 Aralık 2019 12:12
Gram altın 278 lira seviyelerinde
16 Aralık 2019 11:06		 Borsa haftaya yükselişle başladı
16 Aralık 2019 10:00
Dolar güne yükselişle başladı
16 Aralık 2019 09:40		 Borsa İstanbul'da iki rekor birden yaşandı
13 Aralık 2019 20:00
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:59 - TÜİK: İşsizlik Eylül döneminde yüzde 13.8'e yükseldi19:55 - Hayatını kaybeden AÜ bürosu çalışanı toprağa verildi19:51 - Güzellik uğruna hayatı karardı19:47 - Sobadan zehirlenen Ramazan'ın sınıfında hüzün19:43 - Mühürlenen dernekte yine kumar oynarken yakalandılar19:39 - Irak'ın kuzeyinde 7 üs bölgesi kuruldu19:35 - Doğa Koleji öğretmenleri okul yönetimine dilekçe verdi19:31 - Atlas Global, 21 Aralık'ta uçuşlarına tekrar başlıyor19:27 - FETÖ'den gözaltına alınan 6 şüpheli serbest bırakıldı19:23 - Hayvan barınağındaki görüntülerle ilgili işlem başlatıldı
19:19 - 'Fas vatandaşı yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi'19:15 - EGM ve Anadolu Üniversitesi arasında protokol imzalandı19:11 - Aydın Doğan Hürriyet'i satın mı alıyor? Doğan Holding'den açıklama19:07 - MEB, 830 Suriyeli öğretmen haberini yalanladı19:03 - İYİ Parti'den 'Suriyelilerin dönüşlerini sağlayacak üç aşamalı plan'18:57 - Faiz indirimi altına olan talebi artırdı18:53 - Şehit babasına, hiç gitmediği İzmir'de park cezası kesildi18:48 - Sınavlar 'emanetçiler'e yaradı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, KPSS puanı yerine mezuniyet notuyla personel almasını;
ÇOK OKUNANLAR
Soylu'nun kastettiği 'büyük FETÖ operasyonu' belli oldu
100 bin sosyal konutun yapılacağı il ve ilçeler belli oldu
Emniyetten boyu 1.65 olan sürücülere uyarı
Simitçi'nin adı Emlakbank davasına da karışmıştı.
İlk anket yayımlandı... Gelecek Partisi'nin alacağı oy oranı
Google: Türkiye'de yeni çıkacak Android cihazları onaylamayacağız
'Kanal İstanbul Projesini gerekirse milli bütceyle yapacağız'
İYİ Partili belediye başkanı, AK Parti'ye geçti
Dönemin Başsavcısı 6 yıl sonra konuştu... Uçurumdan döndük
Vekiller mazot parası da istemiş!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
üçüzler 1
Abbiiee 2
maskov87 3
12.12.2019 fenerbahce vs anadolu efes maci 2
ersun yanal 1
15.12.2019 sivasspor vs fenerbahçe maci 2
king 2
amatem 1
ajda pekkan mobilya reklamı 3
max kruse 1
SON İLANLAR
Çukurova Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Abdüllah Gül Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Silifke Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Refahiye Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Karabük Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Serdivan Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
Antalya Ulaştırma Böl. Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Karabük Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Antalya Sosyal Güvenlik Müd. Eski Hkümlü İşçi Alım İlanı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam