Akfa Holding'in FETÖ davasında tutukluluğa devam kararı

Kayyum atanan Akfa Holding ve alt şirketlerine yönelik Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması sonucunda açılan, biri tutuklu 84 sanığı yargılandığı davada ara karar açıklandı.

İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesince Bakırköy Adliyesi Konferans Salonunda yapılan duruşmaya, 1'i tutuklu 45 sanık ile avukatları katıldı. Akfa Holding ve Fi Yapı AŞ avukatları da salonda hazır bulundu.

Duruşmada mahkeme heyetinin ve savunma tarafının tanıkları dinlenildi. Tanıkların ardından söz alan tutuksuz sanıklar, haklarında yurt dışına çıkış yasağı ve ev hapsi şeklindeki adli kontroller ile mal varlıkları üzerindeki tedbir kararlarının kaldırılmasını talep etti.

Akfa Holding ve Fi Yapı avukatları ise temsil ettikleri kurumların davadan zarar görme ihtimali olduğunu beyan ederek, davaya katılan sıfatıyla kabul edilmelerini istedi.

Tutuklu sanık Murat Sungurlu'nun avukatı, müvekkilinin samimi beyanlarda bulunacağı söyleyerek, kendisine söz verilmesini istedi.

- "ByLock indirmişimdir"

Söz verilen sanık Sungurlu, 84 sanıklı davada bir tek kendisinin tutuklu kaldığını ifade etti.

Bağlantılı olduğu şirket ortaklıkları ve ortaklık oranlarıyla ilgili bilgileri mahkeme heyetine sunduğunu belirten Sungurlu, "Ben 2013 Ağustos ayında Asya Katılım Bankasındaki hisselerimi sattım. ByLock doğrudur, indirmişimdir. O dönem biliyorsunuz, herkes alakalı alakasız dinlendiğini düşünüyor, kendine güvenli bir program arıyordu. Bu programı sıradan bir yazışma ve haberleşme programı olarak kendim indirip kendim kullanmışımdır. Sonrasında ise işlevsiz olduğundan sildiğimi düşünüyorum. Ben İstanbul Ticaret Odasında yönetim kurulu üyeliği yaptım. Bir dönem TÜSİAD'da başkanlık yaptım. Tahliyemi istiyorum." dedi.

Bunun üzerine mahkeme başkanı, sanığa "Peki bu mesajlar sana mı ait?" diye sordu. Sanık Sungurlu, mesajları hatırlamadığını ancak diyalog şeklinde değil mesajların tek taraflı olarak kendisine geldiğini belirterek, mesajlarda adı geçen kişilerin bazılarını hatırladığını söyledi.

Sanık Sungurlu, başkanın "Uygulamayı aktive etmen için bazı şeyler gerekiyor. Bunu nasıl yaptın? O arkadaş listesi senin uygulamanda çıkmaz normalde." demesi üzerine, "Ben bunu indirmişsem kesin Apple Store'den indirmişimdir. Watsapp gibi bir uygulama." şeklinde konuştu.

- Ara karar

Taleplerin ardından ara kararlarını açıklayan mahkeme heyeti, üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, ByLock kullanıcısı olması, yasada gösterilen cezanın sınırı ve kaçma şüphesini dikkate alarak, sanık Murat Sungurlu'nun tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Tutuksuz sanıkların yurt dışı çıkış yasaklarının kaldırılması taleplerini reddeden heyet, sanıklar Fatih Aktaş ile Hasan Sayın'ın sağlık durumlarına ilişkin dosyaya sundukları belgeler ve adli kontrolü ihlal etmemiş olmaları sebebiyle, konutu terk etmeme tedbirinin kaldırılmasını kararlaştırdı.

Heyet, firari sanıklar Salih Toyran, Rebii Metin Görgeç, Selahattin Tarfan ve Serdar İnan hakkındaki yakalama kararlarının devamına hükmederek, çağrılmalarına rağmen duruşmaya gelmeyen 2 tanık hakkında yeniden zorla getirme emri düzenlenmesine karar verdi.

Akfa Holding ve Fi Yapı AŞ. vekillerinin davaya katılma taleplerinin, sanık ve avukatlarının beyanlarının alınmasının ardından değerlendirilmesine hükmeden heyet, 2 sanığın mal varlığı üzerindeki tedbirin kaldırılmasına karar verdi.

Duruşma, İstanbul Adalet Sarayı'nda yapılmak üzere 30 Mart 2020'ye ertelendi.