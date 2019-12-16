MEB, 830 Suriyeli öğretmen haberini yalanladı
|16 Aralık 2019 19:07
|Yazdır
MİLLİ Eğitim Bakanlığı yetkilileri, basında ve sosyal medyada yer alan, 'MEB Adana'da 830 Suriyeli öğretmen atadı' yönündeki iddiaları yalanladı. Bakanlık yetkilileri, "Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim öğretim kurumlarında öğretmen istihdamına ilişkin koşullar, ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenmiştir. Söz konusu haberler gerçeği yansıtmamaktadır" açıklaması yaptı.
Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinin konuyla ilgili DHA'ya verdiği bilgiler şöyle:
"Okullara öğretmen olarak atandığı ileri sürülen kişiler daha önce Geçici Eğitim Merkezlerinde görev yapmakta olan Suriyeli gönüllü eğiticilerdir. Söz konusu kişiler eğitici eğitimi sürecinin ardından sınava girerek sertifika alan kişiler arasından belirlenmiştir. Bu kişiler 'Suriyeli Gönüllü Eğitici Taahhütnamesi' kapsamında Suriyeli çocukların okula uyum sürecine destek olmak üzere sınıf dışı etkinlikler, saha çalışmaları, tercümanlık, aile bilgilendirme faaliyetleri gibi belirlenen alanlarda geçici süreyle görev almaktadırlar.
Suriyeli gönüllü eğiticilerin öğretmen kadrosunda yer alması mümkün değildir. Söz konusu gönüllü eğiticilerin teşvik ücreti ödemeleri anlaşmalar kapsamında UNICEF tarafından yapılmaktadır."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Irak'ın kuzeyinde 7 üs bölgesi kuruldu
16 Aralık 2019 19:39
|İYİ Parti'den 'Suriyelilerin dönüşlerini sağlayacak üç aşamalı plan'
16 Aralık 2019 19:03
|Bakan Selçuk: İnsan yetiştirmeye giden bir yol haritamız var
16 Aralık 2019 18:10
|'Simit Sarayına kurtaracak para, 150 bin EYT'linin sorununu çözer'
16 Aralık 2019 17:43
|İlk anket yayımlandı... Gelecek Partisi'nin alacağı oy oranı
16 Aralık 2019 17:31
|CHP, Libya'ya asker gönderilmesine karşı
16 Aralık 2019 17:03
|Çin Dışişleri Bakanlığı Mesut Özil'i Sincan'a davet etti!
16 Aralık 2019 16:24
|CHP'li Kaya: Özel okullar, öğrencilerden aldığı parayı inşaata yatırıyor
16 Aralık 2019 16:08
|'İHA'mız, KKTC ve ülkemizin çıkarlarını koruyacak'
16 Aralık 2019 16:04
|Erdoğan'ın açıklamaları sonrası İncirlik'te sessizlik hakim
16 Aralık 2019 15:59