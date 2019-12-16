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Aydın Doğan Hürriyet'i satın mı alıyor? Doğan Holding'den açıklama

İzzet Çapa, Doğan Holding Kurucu ve Onursal Başkanı Aydın Doğan'ın Hürriyet'i geri almak için görüşmelere başladığını iddia etti.
 16 Aralık 2019 19:11
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Aydın Doğan Hürriyet'i satın mı alıyor? Doğan Holding'den açıklama

SuperHaber yazarı ve eski Hürriyet yazarı İzzet Çapa, Doğan Holding Kurucu ve Onursal Başkanı Aydın Doğan'ın Hürriyet'i geri almak için görüşmelere başladığını iddia etti.

Çapa'nın bu iddiası medya kulislerini heyecanlandırdı. İddianın ardından Doğan Holding'den bir açıklama yapıldı.

DOĞAN HOLDİNG'DEN AÇIKLAMA

Doğan Holding'den yapılan açıklamada, "16 Aralık tarihinde ( Bugün ) "Aydın Doğan'ın Hürriyet'i geri almak için görüşmelere başladığı" yönünde SuperHaber.tv adlı internet sitesinde yayınlanan haber ve iddialar tamamıyla asılsızdır. Doğan Grubu daha önce de açıklamış olduğu gibi 2018 yılında büyük ölçüde medyadan çıkmıştır, tekrar yatırım söz konusu değildir. Asılsız haberlere itibar edilmemesi önemle rica eder, gereğinin yapılmasını rica ederiz." denildi.

Anadolu Ajansı
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