'Fas vatandaşı yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi'
İçişleri Bakanlığı, Fas vatandaşı yabancı terörist savaşçının (YTS) ülkesine sınır dışı edildiğini bildirdi.
|16 Aralık 2019 19:19
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