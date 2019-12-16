Hayvan barınağındaki görüntülerle ilgili işlem başlatıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, sosyal medyada yayımlanan hayvan barınağında telef olan bir köpeğin diğer köpekler tarafından yenilmesi görüntülerinin "uyuzlar bölümünde" gerçekleştiğini ve olayla ilgili sorumlu personel hakkında idari işlem başlatıldığını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediyesi Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 13 Aralık'ta yaşanan ve sosyal medyada da yayılan görüntülerin, uyuz köpeklerin yer aldığı bölümde gerçekleştiği kaydedildi.

Bulaşıcı ve enfeksiyon hastalıkları kapsamında olan uyuz hastalığına yakalanmış hayvanların bakım ve besleme işlemlerinin, hem başka hayvanlara bulaşmaması hem de tedavilerinin sürekliliğinin sağlanması amacıyla diğer köpeklerden farklı bölümde yapıldığının belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu hastalıkta dermatit ve açık yaraya bağlı kanamalar görülebildiğinden, diğer köpeklerin kan kokusuna bağlı olarak saldırma içgüdüleri daha da artmaktadır. Söz konusu olay da kan kokusuna bağlı saldırma içgüdülerinin ne kadar arttığını göstermiştir. Bakımevimizde bulunan hayvanların aç kalmaları söz konusu değildir. Hayvanların beslenmeleri hem kuru mama hem de çeşitli kurumlardan alınan ev yemekleriyle sağlanmaktadır. Hayvanların, mevcut kuru mamalarla beslenme odaklarında ve gönüllü hayvanseverlere verilerek bakımevi dışında da beslenme işlemlerine devam edilmektedir. Söz konusu mama hem bakımevimize hem de dışardaki beslenme odaklarına yetecek miktardadır. Uyuzlar bölümünde meydana gelen elim olayla ilgili olarak, sorumlu personeller hakkında gerekli idari işlemlerin yapılmasına başlanmıştır."