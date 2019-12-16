Atlas Global, 21 Aralık'ta uçuşlarına tekrar başlıyor
"Atlas Global Havayolları, 21 Aralık 2019 Cumartesi sabahı uçuşlara tekrar başlayacağını duyurdu."
|16 Aralık 2019 19:31
|Yazdır
"Atlas Global Havayolları, 21 Aralık 2019 Cumartesi sabahı uçuşlara tekrar başlayacağını duyurdu."
İşte Atlas Global Havayolları'ndan yapılan resmi açıklama;
Değerli Yolcularımız, Bugün itibarıyla rezervasyon portalımız hizmete açılmıştır. 21 Aralık 2019 Cumartesi sabahı 11.15'de uçuşlarımız tekrar başlayacaktır. 26 Kasım - 21 Aralık 2019 tarihleri arasında yapılamayan uçuşlara ait tüm biletler açığa alınmıştır.
Açığa alınan biletlerinizle ilgili değişiklik talepleriniz için doğrudan biletinizi satın aldığınız acentenizle iletişime geçebilir veya callcenter@atlasglb.com adresine PNR numarınızla birlikte iletebilirsiniz. Taleplerinize yönelik işlemler 19 ve 20 Aralık 2019 tarihlerinde tamamlanacaktır.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|TÜİK: İşsizlik Eylül döneminde yüzde 13.8'e yükseldi
16 Aralık 2019 19:59
|Aydın Doğan Hürriyet'i satın mı alıyor? Doğan Holding'den açıklama
16 Aralık 2019 19:11
|'Yılbaşı alışverişinde internetten alışveriş yerine esnafı tercih edin'
16 Aralık 2019 11:35
|Ticaret Bakanı Pekcan, Türk Eximbank'ın yeni faiz indirimini açıkladı
16 Aralık 2019 11:32
|Kamudaki sigorta şirketlerinin birleşmesiyle sektörün pazar payı büyüyecek
16 Aralık 2019 11:06
|Eylül ayı işsizlik rakamları açıklandı.
16 Aralık 2019 10:03
|Karayollarında durum
16 Aralık 2019 09:21
|300 milyar dolarlık pazarlık başlıyor
16 Aralık 2019 08:50
|'Özel bankalar 'Kredi ister misiniz?' diye gezmeye başladı'
15 Aralık 2019 22:00
|BDDK'dan 'bloomberg.com'un haberine yalanlama
15 Aralık 2019 20:41