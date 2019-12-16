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Mühürlenen dernekte yine kumar oynarken yakalandılar

Malatya'da daha önce kumar oynatıldığı için mühürlenen dernek binasına polis operasyon yaptı. Mührü kırılarak kumar oynatılmaya devam edilen binadaki 67 kişiye idari para cezası uygulandı.
 16 Aralık 2019 19:43
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Mühürlenen dernekte yine kumar oynarken yakalandılar

Malatya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kentte kumar oynatıldığı belirlenen ve aynı suç nedeni ile mühürlenen bir dernek binasında mührün kırılarak kumar oynatılmaya devam edildiği bilgisi aldı.

Binaya operasyon düzenleyen ekipler kumar oynayan ve oynatan 67 kişiye, Kabahatler Kanunu kapsamında para cezası kesti.

Kumar oynanan dernek tekrar mühürlenirken, kumar oyununda kullanılan düzeneklere el konuldu. Ekipler, işletme sahibine mühür bozma ile kumar oynatılması için yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem yaptı.
DHA
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