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TÜİK: İşsizlik Eylül döneminde yüzde 13.8'e yükseldi

Türkiye genelinde işsizlik oranı, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarını kapsayan Eylül döneminde, geçen ylın aynı dönemindeki yüzde 11.4 düzeyinden, 2.4 puanlık artışla yüzde 13.8'e yükseldi.
 16 Aralık 2019 19:59
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TÜİK: İşsizlik Eylül döneminde yüzde 13.8'e yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, bu dönemde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı da 817 bin kişi artarak 4 milyon 566 bin kişiye çıktı.

Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 2.9 puanlık artış ile yüzde 16.4 düzeyine yükselirken, genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik 4.5 puanlık artış ile yüzde 26.1 düzeyine, 15-64 yaş grubunda işsizlik de 2.4 puanlık artış ile yüzde 14.1'e yükseldi.

İstihdam edilenler de, geçen yılın aynı dönemine göre 623 bin kişi azalarak 28 milyon 440 bin kişiye, istihdam oranı ise 1.7 puanlık azalış ile yüzde 46.1'e düştü. Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 108 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 516 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 19.3'ü tarım, yüzde 19.5'i sanayi, yüzde 5.5'i inşaat, yüzde 55.7'si ise hizmet sektöründe yer aldı.

Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0.1 puan, hizmet sektörünün payı 1.4 puan artarken sanayi sektörünün payı 0.1 puan, inşaat sektörünün payı 1.4 puan azaldı.

İşgücü 2019 yılı Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 193 bin kişi artarak 33 milyon 6 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0.5 puanlık azalış ile yüzde 53.5 düzeyine geriledi.

Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 0.9 puanlık azalış ile yüzde 72.6'ya gerilerken, kadınlarda ise yüzde 34.9 düzeyinde değişmedi.

Eylül 2019 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 2.2 puan artarak yüzde 36.0 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 1.6 puan artarak yüzde 23.6 oldu.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 36 bin kişi artarak 28 milyon 111 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı değişim göstermeyerek yüzde 45.6 oldu.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 73 bin kişi azalarak 4 milyon 553 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0.2 puan azalarak yüzde 13.9 oldu.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı 0.1 puan azalarak yüzde 53.0 olarak gerçekleşti. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, tarım sektöründe 7 bin, inşaat sektöründe 2 bin, hizmet sektöründe 31 bin kişi artarken, sanayi sektöründe 5 bin kişi azaldı.
DHA
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